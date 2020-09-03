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Игроки "Динамо" будут отстаивать Луческу в случае давление киевских фанатов

3 сентября, 19:00

Елена Павлова Елена Павлова

Цитаишвили обидно, что болельщики клуба негативно восприняли назначение румынского тренера

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, как реагируют футболисты команды на протесты фанатов. Болельщики клуба были недовольны назначением Мирчи Луческу главным тренером клуба. Ранее фанаты "Динамо" с дымовыми шашками и фаерами прорвались на матч с "Олимпиком".

"Обидно, конечно. Мы ради них играем в футбол. Хотим, чтобы они приходили и "забивали" трибуны. Бывают случаи, когда ты проигрываешь или что-то не получается, но благодаря их поддержке играешь лучше. Обидно, что так получилось, но у каждого есть право думать по-своему. Мы, футболисты, понимаем, что это выгодная сделка для нас, для "Динамо" и истории клуба. Нужны перемены. Всегда были "динамовские сердца", как говорит Игорь Суркис, а сейчас вот такой опытнейший человек, который очень многое даст "Динамо", – отметил Георгий в интервью "Отдушивдушу".

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

При этом Цитаишвили уверен, что команда будет отстаивать Луческу, если со стороны фанов будет давление.

"Если надо будет, то да. Я не капитан команды, в эти дела я не лезу. Я молодой футболист и не должен лезть туда. У меня есть другие проблемы и другие вопросы. Есть капитан, есть взрослые – Бойко, Сидорчук и Буяльский, которые и должны обсуждать этот момент. Я не знаю, может, это уже обсуждалось", – сказал футболист.

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Мы также сообщали, что футболист "Динамо", которого отдали в "Днепр-1", высказался о Луческу. Чемпион мира среди молодежи Сергей Булеца остался доволен подготовкой в Киеве.

Смотрите эксклюзивный сюжет о матче Суперкубка "Шахтер" – "Динамо"

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протест болельщики фанаты чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу премьер-лига Георгий Цитаишвили
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