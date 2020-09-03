Игроки "Динамо" будут отстаивать Луческу в случае давление киевских фанатов

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, как реагируют футболисты команды на протесты фанатов. Болельщики клуба были недовольны назначением Мирчи Луческу главным тренером клуба. Ранее фанаты "Динамо" с дымовыми шашками и фаерами прорвались на матч с "Олимпиком".

"Обидно, конечно. Мы ради них играем в футбол. Хотим, чтобы они приходили и "забивали" трибуны. Бывают случаи, когда ты проигрываешь или что-то не получается, но благодаря их поддержке играешь лучше. Обидно, что так получилось, но у каждого есть право думать по-своему. Мы, футболисты, понимаем, что это выгодная сделка для нас, для "Динамо" и истории клуба. Нужны перемены. Всегда были "динамовские сердца", как говорит Игорь Суркис, а сейчас вот такой опытнейший человек, который очень многое даст "Динамо", – отметил Георгий в интервью "Отдушивдушу".

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

При этом Цитаишвили уверен, что команда будет отстаивать Луческу, если со стороны фанов будет давление.

"Если надо будет, то да. Я не капитан команды, в эти дела я не лезу. Я молодой футболист и не должен лезть туда. У меня есть другие проблемы и другие вопросы. Есть капитан, есть взрослые – Бойко, Сидорчук и Буяльский, которые и должны обсуждать этот момент. Я не знаю, может, это уже обсуждалось", – сказал футболист.

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Мы также сообщали, что футболист "Динамо", которого отдали в "Днепр-1", высказался о Луческу. Чемпион мира среди молодежи Сергей Булеца остался доволен подготовкой в Киеве.

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