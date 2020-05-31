"Игроки "Динамо" – Первая лига": Сабо разнес киевлян в пух и прах после 1:3 от "Шахтера"

Бывший футболист и тренер "Динамо" Йожеф Сабо разнес в пух и прах киевскую команду после поражения от "Шахтера" в воскресном матче на пустом НСК "Олимпийский". Напомним, "Динамо" проиграло "Шахтеру" 1:3, хотя и забило первым.

"Поначалу "Динамо" выглядело неплохо, но "Шахтер" был ощутимо лучше, никуда от этого не денешься. "Шахтер" сейчас сильнейший в Премьер-лиге Украины, – заявил Йожеф Сабо. – У "Динамо" нет средней линии, которая ведет игру. Ее нет как таковой. Для меня игроки средней линии "Динамо" – футболисты Первой лиги. Это мое мнение – вижу по игре. Без средней линии не может быть успеха, команды. Игроки средней линии "Динамо" не выросли. Они остались на том же уровне молодежного футбола. А в средней линии должен быть футболист, который руководит игрой. В "Динамо" сейчас такого нет"

Ране Йожеф Сабо утверждал, что "Динамо" – не фаворит в борьбе за второе место в УПЛ и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. "Я еще до старта чемпионата говорил, что "Динамо" будет бороться за второе-третье место. Кроме "Шахтера", остальные команды Премьер-лиги – примерно одного уровня", – добавил сейчас Сабо.

Реклама

Напомним, благодаря воскресной победе "Шахтер" оторвался от преследователей уже на 16 очков. Учитывая, что до финиша первенства остается 8 туров, уже вскоре "горняки" могут оформить досрочное чемпионство. Тогда как "Динамо" остается за пределами зоны Лиги чемпионов, занимая в турнирной таблице УПЛ четвертое место. У киевлян столько же очков, как у "Зари" и "Десны", но команда Алексея Михайличенко проигрывает им по личным встречам.

Реклама

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама