"Их заставляют, а нас нет": игрок "Динамо" – об обязанностях футболистов в Украине и за рубежом

Игрок столичного клуба считает, что украинским футболистам не обязательно общаться с журналистами

Никита Бурда / Фото: Getty Images

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Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда рассказал, почему игроки киевского клуба редко дают послематчевые комментарии. Особенно это проявилось, когда столичный клуб выдал шестиматчевую серию без побед во всех турнирах. РанееШовковский прошелся по "Динамо": "На сегодняшний день это команда среднего уровня. "Шахтер" повыше".

"Не хочется. У нас была серия из шести матчей без побед. Ладно после первой даешь комментарий, после второй, оправдываешься как-то. Но правильно сказал Цыганков, что людям не нужны слова, нужны результаты. Зачем, что-то говорить, нужно было просто выйти и победить в матче. Когда выигрываешь, хорошо играешь, все с тобой дружат, все хвалят. Думаешь, что это круто. А потом неудачный матч – и все наоборот. После очередной победы не хочется говорить, поскольку в следующий раз можешь неудачно сыграть, и все будет наоборот", – считает защитник.

- За границей есть правило, что игроки подходят и дают комментарии после матча, несмотря на результаты.

- Их заставляют, а нас нет, – ответил Бурда.

Ранее мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайд известного журналиста. "Все они киевскому клубу не нужны и ничего ему не дадут", – считает Цыганык.

Ранее мы писали, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Смотрите обзор матча "Олимпик" – "Динамо" – 1:3

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