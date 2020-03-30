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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Именинник дня: "Лесик", который успел поиграть в Шотландии и второй раз возглавить "Динамо"

30 марта, 12:58

Максим Перепелица

Все что нужно знать об Алексее Михайличенко, которому исполнилось 57 лет

30 марта свой День рождения отмечает легендарный игрок киевского "Динамо", а ныне – главный тренер первой команды, Алексей Михайличенко. Будучи воспитанником киевского "Динамо", Михайличенко дебютировал за основной состав в возрасте 19-ти лет. Он стал одним из ключевых игроков в "золотой" команде Валерия Лобановского, вместе с которой он трижды становился чемпионом СССР, трижды – обладателем Кубка СССР, выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА 1986-го года. В составе сборной СССР стал вице-чемпионом Европы и олимпийским чемпионом в 1988 году. В том же году Михайличенко занял четвертое место в опросе France Football за титул лучшего футболиста года в Европе.

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Как признался Михайличенко прозвище "Лесик" он получил от одноклубника по "Динамо" и партнера по олимпийской сборной СССР Вадима Тищенко.

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Михайличенко считают одним из титулованных динамовцев. После ухода из "Динамо" в 1990-м году, он продолжил собирать титулы в Европе, став чемпионом Италии в составе "Сампдории" и пять раз завоевав титул чемпиона Шотландии в составе "Рейнджерс".

Уже в качестве тренера Михайличенко дважды привел "Динамо" к чемпионству в 2003 и 2004 годах, завоевал Кубок Украины и Суперкубок. В 2004 году наставник был уволен на следующий день после домашнего поражения от "Трабзонспора". Спустя 15 лет Михайличенко вновь возглавил киевский клуб. В данный момент его команда находится на третьем месте в чемпионате Украины.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало в чемпионате "Александрию":

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

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