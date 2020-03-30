Именинник дня: "Лесик", который успел поиграть в Шотландии и второй раз возглавить "Динамо"

Все что нужно знать об Алексее Михайличенко, которому исполнилось 57 лет

30 марта свой День рождения отмечает легендарный игрок киевского "Динамо", а ныне – главный тренер первой команды, Алексей Михайличенко. Будучи воспитанником киевского "Динамо", Михайличенко дебютировал за основной состав в возрасте 19-ти лет. Он стал одним из ключевых игроков в "золотой" команде Валерия Лобановского, вместе с которой он трижды становился чемпионом СССР, трижды – обладателем Кубка СССР, выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА 1986-го года. В составе сборной СССР стал вице-чемпионом Европы и олимпийским чемпионом в 1988 году. В том же году Михайличенко занял четвертое место в опросе France Football за титул лучшего футболиста года в Европе.

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Как признался Михайличенко прозвище "Лесик" он получил от одноклубника по "Динамо" и партнера по олимпийской сборной СССР Вадима Тищенко.

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Михайличенко считают одним из титулованных динамовцев. После ухода из "Динамо" в 1990-м году, он продолжил собирать титулы в Европе, став чемпионом Италии в составе "Сампдории" и пять раз завоевав титул чемпиона Шотландии в составе "Рейнджерс".

Уже в качестве тренера Михайличенко дважды привел "Динамо" к чемпионству в 2003 и 2004 годах, завоевал Кубок Украины и Суперкубок. В 2004 году наставник был уволен на следующий день после домашнего поражения от "Трабзонспора". Спустя 15 лет Михайличенко вновь возглавил киевский клуб. В данный момент его команда находится на третьем месте в чемпионате Украины.

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало в чемпионате "Александрию":

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