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Интеграция Марлоса, бесстрашный "Олимпик" и первая зима Каштру: секреты тренировки "Шахтера"

5 декабря, 17:47

Тренер "горняков" отметил, что команда сейчас в идеальной готовности, а об "Атланте" еще поговорим

Тайсон "Шахтер"

Тайсон "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Завтра, 6 декабря, в 17-м туре чемпионата Украины "Шахтер" в донецком дерби примет"Олимпик". Накануне вылета в Харьков "горняки" провели предыгровую тренировку в Святошино. Сразу бросилось в глаза, что в общую группу вернулись Исмаили и Марлос.

Исмаили на тренировке

Исмаили на тренировке / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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"Марлос почувствовал небольшую боль пару недель назад, на некоторое время пришлось взять паузу, однако сейчас он практически вернулся. Мы начинаем интегрировать его в тренировочный процесс, – рассказал перед матчем главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. – Команда в отличных физических кондициях, а также прекрасно себя показывает тактически, технически и ментально. Во многих матчах мы добивались результата на последних минутах. Только хорошо готовые физически футболисты могут добиться таких побед. Так что ребята в идеальных кондициях".

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Также наставник "горняков" не считает, что матч с "Олимпиком" может стать генеральной репетицией перед встречей с "Атлантой" в Лиге чемпионов в среду:

"Это два совершенно разных поединка. У "Олимпика" до последнего тура в 5 матчах было 4 победы и ничья, а это 13 очков. Они радикально поменяли свой стиль и провели отличные матчи. Сегодня это команда, которая не боится разыгрывать от ворот, атакует большим количеством футболистов, даже под жестким прессингом, и не прячется от игры. И "Шахтер" должен быть на наилучшем уровне, чтобы противостоять ему. А об "Аталанте" мы еще поговорим: поединок будет с совершенно другими характеристиками. В некоторые моменты, возможно, командам придется максимально рисковать, потому что их интересует только победа".

Не страшит Каштру и украинская зима: "Я родился на севере Португалии, в регионе, где температура опускается до – 5. Климат пока на меня никак не действует. Всегда главное переживание – моя команда и то, как мы играем, какую радость можем подарить нашим болельщикам".

Ранее мы писали, что свой прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Атланта" дал Андрей Воробей. Легендарный нападающий "горняков" уверен, что в последнем туре "Шахтеру" нужно все ставить на кон и выигрывать.

Смотрите обзор матча УПЛ "Мариуполь" – "Шахтер" – 1:1

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чемпионат Украины Шахтер Донецк тренировка премьер-лига Олимпик Донецк Луиш Каштру

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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