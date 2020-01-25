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"Из-за хирургического вмешательства на лице не готовился": Мораес рассказал о сборах в Турции

25 января, 12:58

Жуниор Мораес поделился ожиданиями от предстоящего поединка

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о сложностях сборов, значении спаррингов и предстоящей игре с "Лехом".

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"Игра с "Лехом"? Это была очень важная для меня игра, и я хорошо ее помню. Каждый матч, даже товарищеский, каждый гол, все важные моменты в команде навсегда запоминаются и заставляют поверить в себя", – отметил форвард.

"У меня в первый раз, когда я прибыл на сборы, не тренируясь и не готовясь к ним. Причина в перенесенном хирургическом вмешательстве на лице. Так что я чувствую себя на чуть более низком физическом уровне по сравнению с другими ребятами, но стараюсь заниматься усерднее, бегать, жертвовать собой и надеюсь, что через три-четыре дня буду в одних кондициях с остальными", – рассказал Мораес.

Также мы рассказывали, что в УПЛ решили изменить календарь ради сборной Украины. Украинская Премьер-лига изменит календарь концовки сезона в интересах сборной Украины, которая в мае начнет подготовку к финальной части чемпионата Европы-2020.

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Жуниор Мораес

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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