Из-за коронавируса "Динамо" теряет ЛЧ: чемпионат Украины могут закончить, утвердив нынешнюю таблицу

Во вторник, 17 марта, состоится заседание представителей всех 55 ассоциаций УЕФА. На встрече членов Европейского футбольного союза будут обсуждать сложившуюся ситуацию с коронавирусом и то, что делать дальше. Также речь пойдет о Евро-2020 и еврокубках.
Руководство Премьер-лиги Украины соберется в этот день и будет принимать решение о судьбе нашего чемпионата. Само собой, сделано это будет после консультации с УЕФА.
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Скорее всего, в ходе дискуссии будет принято решение остановить все внутренние национальные первенства, в том числе украинскую Премьер-лигу. Не исключен вариант, сообщает Football.ua, что сезон в чемпионате нашей страны (как и других лигах) будет досрочно завершен, а места закрепятся согласно нынешних позиций команд.
Турнирная таблица Премьер-лиги. ТОП-6
Если именно этот сценарий осуществится, то прямую путевку в групповой раунд следующей Лиги чемпионов от Украины получит "Шахтер", а пропуск в квалификацию Лиги чемпионов – "Заря", занимающая в текущей таблице украинской Премьер-лиги второе место. Тогда как "Динамо", после воскресной ничьей с "Десной" опустившееся на третье место, рискует остаться без ЛЧ – с прямым пропуском в групповой раунд Лиги Европы.
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