Из-за коронавируса "Динамо" теряет ЛЧ: чемпионат Украины могут закончить, утвердив нынешнюю таблицу

Уже во вторник текущее футбольное первенство нашей страны может быть объявлено завершенным

Во вторник, 17 марта, состоится заседание представителей всех 55 ассоциаций УЕФА. На встрече членов Европейского футбольного союза будут обсуждать сложившуюся ситуацию с коронавирусом и то, что делать дальше. Также речь пойдет о Евро-2020 и еврокубках.

Руководство Премьер-лиги Украины соберется в этот день и будет принимать решение о судьбе нашего чемпионата. Само собой, сделано это будет после консультации с УЕФА.

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Скорее всего, в ходе дискуссии будет принято решение остановить все внутренние национальные первенства, в том числе украинскую Премьер-лигу. Не исключен вариант, сообщает Football.ua, что сезон в чемпионате нашей страны (как и других лигах) будет досрочно завершен, а места закрепятся согласно нынешних позиций команд.

Турнирная таблица Премьер-лиги. ТОП-6

Если именно этот сценарий осуществится, то прямую путевку в групповой раунд следующей Лиги чемпионов от Украины получит "Шахтер", а пропуск в квалификацию Лиги чемпионов – "Заря", занимающая в текущей таблице украинской Премьер-лиги второе место. Тогда как "Динамо", после воскресной ничьей с "Десной" опустившееся на третье место, рискует остаться без ЛЧ – с прямым пропуском в групповой раунд Лиги Европы.

Смотрите, как "Динамо" вылетало из еврокубков-2019/2020

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