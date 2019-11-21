Из-за скандала в матче "Шахтер" – "Динамо" украинские команды выйдут на поле по-новому

Капитан "Шахтера" Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Перед матчами 15-го тура украинской Премьер-лиги пройдет акция "Нет расизму!". Команды во всех шести встречах тура выйдут на поле с антирасистскими вымпелами и баннерами "Нет расизму". Напомним, сегодня "Динамо" было наказано за расистские выкрики ультрас в адрес игроков "Шахтера", имевших место в поединке этих команд 10 ноября в Харькове.

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Как мы писали ранее, следствием расистского скандала в матче "Шахтер" – "Динамо" (1:0) стали санкции со стороны Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Киевская команда проведет один домашний матч без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона- 2019/2020) и обязана внести обязательный денежный взнос в размере 500 000 гривен. Футболист "Шахтер" Тайсон, удаленный с поля в том матче за то, что в ответ на оскорбления показал средний палец ультрас "Динамо", отстранен на одну игру и еще на две условно.

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Акция "Нет расизму!" перед матчами 15-го тура Премьер-лиги организована "с целью повысить осведомленность общественности о проявлениях нетерпимости и дискриминации в футболе, а также дальнейшего развития идей и стратегий по борьбе с этим явлением".

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Отметим, что в 15-м туре Премьер-лиги пройдут следующие матчи: 22 ноября – "Шахтер" – "Львов", 23 ноября – "Александрия" – "Заря", "Днепр – 1" – "Ворскла", 24 ноября – "Карпаты" – "Олимпик", "Колос" – "Десна", "Динамо" – "Мариуполь".

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