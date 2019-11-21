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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Из-за скандала в матче "Шахтер" – "Динамо" украинские команды выйдут на поле по-новому

21 ноября, 16:27

Всем поединкам 15-го тура Премьер-лиги Украины будет предшествовать акция "Нет расизму"

Капитан "Шахтера" Тайсон

Капитан "Шахтера" Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Перед матчами 15-го тура украинской Премьер-лиги пройдет акция "Нет расизму!". Команды во всех шести встречах тура выйдут на поле с антирасистскими вымпелами и баннерами "Нет расизму". Напомним, сегодня "Динамо" было наказано за расистские выкрики ультрас в адрес игроков "Шахтера", имевших место в поединке этих команд 10 ноября в Харькове.

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Как мы писали ранее, следствием расистского скандала в матче "Шахтер" – "Динамо" (1:0) стали санкции со стороны Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Киевская команда проведет один домашний матч без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона- 2019/2020) и обязана внести обязательный денежный взнос в размере 500 000 гривен. Футболист "Шахтер" Тайсон, удаленный с поля в том матче за то, что в ответ на оскорбления показал средний палец ультрас "Динамо", отстранен на одну игру и еще на две условно.

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Акция "Нет расизму!" перед матчами 15-го тура Премьер-лиги организована "с целью повысить осведомленность общественности о проявлениях нетерпимости и дискриминации в футболе, а также дальнейшего развития идей и стратегий по борьбе с этим явлением".

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Отметим, что в 15-м туре Премьер-лиги пройдут следующие матчи: 22 ноября – "Шахтер" – "Львов", 23 ноября – "Александрия" – "Заря", "Днепр – 1" – "Ворскла", 24 ноября – "Карпаты" – "Олимпик", "Колос" – "Десна", "Динамо" – "Мариуполь".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
15
14
1
0
44
7
37
43
Забитые 44
Пропущеные 7
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ЗаряЗаряЗар
14
8
4
2
29
12
17
28
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
14
7
3
4
17
14
3
24
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
14
4
3
7
12
23
-11
15
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В В В П
8
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
15
3
2
10
11
28
-17
11
Забитые 11
Пропущеные 28
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П П Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

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расизм чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Тайсон футболист УПЛ

Источник: Сегодня|Спорт

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