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Изгой "Динамо" прервал молчание: "У меня были разногласия с помощниками Хацкевича"

5 февраля, 10:53

Футболист потерял место в основном составе из-за конфликта с помощниками Хацкевича

Шапаренко - автор гола в ворота ФК "Львов"

Шапаренко - автор гола в ворота ФК "Львов" / Фото: Facebook

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Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко наконец-то рассказал, почему на полгода выпал из обоймы первой команды. По словам футболиста, у него были разногласия с помощниками бывшего главного тренера команды Александра Хацкевича. В тренерский штаб белоруса входили Максим Шацких и Олег Лужный.

"У нас с Хацкевичем все нормально было, а вот с помощниками – не очень. С Александром Николаевичем были хорошие отношения, он открытый и честный. Если были проблемы, то он меня вызывал, и мы с ним говорили. Помощники его, не знаю, я с ними не общался вообще. Были разногласия. Может из-за ассистентов, потому что они его накручивали. Возможно, я им не понравился, я не знаю", – рассказал футболист в эфире программы "Отдушивдшу".

В текущем сезоне Шапаренко провел семь матчей в чемпионате Украины и один – в Лиге Европы, при этом впервые он вышел на поле после увольнения белорусского тренера. На его счету один гол в Премьер-лиге.

Ранее мы писали, что агент подтвердил, что скандальный форвард "Динамо" не сможет играть за команду до конца сезона. Селюк утверждает, что в клубе знали о проблеме бельгийца Ибрагима Каргбо.

Смотрите, как "Динамо" закрывало прошлый футбольный год

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Динамо Киев Александр Хацкевич Николай Шапаренко

Источник: Сегодня|Спорт

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