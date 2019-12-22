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Известная дата, когда УЕФА рассмотрит дело по игроку "Динамо", который подозревается в применении допинга

22 декабря, 09:10

Артем Беседин не сможет заниматься футбольной деятельностью месяц

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Facebook

Стало известно, как будет продвигаться расследование УЕФА по проваленном допинг-тесте форварда "Динамо" Артема Беседина после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме".

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В ближайшие дни должна определиться дата слушания дела. А последний день решения вопроса — 19 января 2020 года. 23-летний нападающий отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности.

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"Динамо" заявило, что на данный момент выясняются все нюансы и обстоятельства по данному вопросу. В текущем сезоне футболист забил восемь голов и сделал два ассиста в 23 матчах за киевский клуб.

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Ранее мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайд известного журналиста. "Все они киевскому клубу не нужны и ничего ему не дадут", – считает Цыганык.

Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Смотрите, как Беседин забивает за "Динамо":

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чемпионат Украины допинг Динамо Киев Артем Беседин

Источник: Канал Футбол

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