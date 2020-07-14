К гадалке не ходи: судьей битвы "Динамо" – "Заря" за второе место УПЛ назначили Екатерину Монзуль

Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет в четверг вечером

Ближайший тур чемпионата Украины пройдет уже в среду и четверг. Наш сайт уже начал онлайн матча "Шахтер" – "Колос", запланированного на завтрашний вечер. Остальные четыре встречи состоятся послезавтра.

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В центральном сражении 31-го тура чемпионата страны сойдутся киевское "Динамо" и луганская "Заря". Сейчас подопечные Виктора Скрипника опережают конкурентов из столицы на одно очко, так что личная встреча команд имеет важнейшее значение в борьбе за второе место, а с ней – и за путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Сегодня Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объявил о назначении судей на очередные матчи. Поединок "Динамо" – "Заря" рассудит бригада во главе с хорошо известной харьковчанкой Екатериной Монзуль. Примечательно, что при ее судействе "Динамо" проиграло все три матча в Премьер-лиге: "Днепру-1", "Шахтеру" и "Десне", а "Заря" уступила "Десне" и упустила победу над "Александрией". Оба клуба были недовольны действиями Екатерины.

В первой же встрече тура, "Шахтер" – "Колос", главным арбитром назначен Александр Шандор из Львова.

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Динамо" при судействе Катерины Монзуль

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