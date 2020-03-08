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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Качеством игры и характером доволен": наставник "Колоса" оценил игру с "Шахтером"

8 марта, 23:13

Максим Перепелица

Руслан Костышин остался доволен командой

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о поражении от "Шахтера" в поединке 22-го тура чемпионата Украины.

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"Впечатления двоякие. Проиграли 3:4, но положительные эмоции от того, что победил "Днепр-1". И очень жаль, что при счете 3:3 пропустили гол. Закончи мы свой матч вничью, набери драгоценное очко, была бы и наша заслуга. А так – поражение, пропустили четыре мяча, допустили много ошибок. Хотя в целом качество игры и характер оставляет довольным. Я говорил после "Динамо": что-что, а характер у команды будет всегда. Можем уступать 0:6, но всегда играем в футбол, стараемся", – отметил Костышин.

Ранее мы рассказывали, что в чемпионате Украины стали известны первая и вторая шестерки. В последний момент в ТОП-6 запрыгнул "Колос".

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Колос Ковалевка Руслан Костышин

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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