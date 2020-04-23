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"Как будто отобрали любимую игрушку": игрок "Динамо" скучает за футболом на карантине

23 апреля, 17:25

Максим Перепелица

Также Денис Бойко рассказал о карьере в "Бешикташе"

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко вспомнил этап карьеры в Турции и рассказал, чем занимается во время карантина. Кстати, молодой защитник киевского "Динамо" запрещает своей девушке откровенные фото в соцсетях

"Реально после двух недель карантина сложно психологически. Конечно, очень хорошо, что мы можем проводить время с семьей, уделять время близким. Но без футбола, без тренировок очень сложно. Как будто отобрали самую любимую игрушку. Дай бог, чтобы карантин скорее закончился. Сейчас надо максимально быть дома, главное перетерпеть это все", – отметил игрок.

"Я разобрался в себе и пришел к выводу, что вина в том, что не получилось в "Бешикташе", лежит на мне. В "Бешикташ" я пришел, когда был на хорошем уровне, после финала Лиги Европы. Но так получилось, что тренер не видел меня в основном составе, играл другой вратарь. Нужно было ждать шанса, но я нервничал, не понимал, почему меня купили, заплатили деньги, но в состав не ставили. Когда мне дали шанс в кубковой игре, я оказался не готов, допустил ошибки, потому что психологически был в подавленном состоянии. Так что в любом случае всю вину за это беру на себя", – добавил игрок.

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Смотрите, как "Динамо" обыграло в гостях "Александрию":

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чемпионат Украины Динамо Киев коронавирус Денис Бойко

Источник: ФФУ

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