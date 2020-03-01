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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Как "Динамо" подвинули со второго места: обзор победы "Зари" над "Олимпиком"

1 марта, 17:45

Победа над "олимпийцами", которых возглавляет экс-тренер динамовцев, подняла "Зарю" в зону Лиги чемпионов

В поединке 20-го тура чемпионата Украины "Заря" на своем поле обыграла "Олимпик" 1:0. Благодаря добытым в этом матче трем очкам луганская команда вышла на второе место в Премьер-лиге, вытеснив из зоны Лиги чемпионов киевское "Динамо". Тогда как "Олимпик", который возглавляет экс-тренер динамовцев Висенте Гомес, потерял шансы на попадание в ТОП-6 по итогам первого этапа чемпионата.

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Заря – Олимпик – 1:0
Гол: Кабаев, 77
Заря: Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Леднев, Юрченко (Цвек, 90), Кочергин (Хомченовский, 78) – Кабаев, Перович (Лунев, 78)
Олимпик: Крынский – Ксенз, Зотько, Гришко, Лебеденко – Вербный (Завийский, 52) – Кравченко (Тейшейра, 78), Политыло (Чогадзе, 81), Кравчук – Дегтярев, Шахаб
Предупреждения: Кочергин, Юрченко, Вернидуб, Хомченовский, Михайличенко – Лебеденко

Обзор матча "Заря" – "Олимпик" (1:0)

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Статистика матча "Заря" – "Олимпик" (1:0)

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Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
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Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
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2
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Пропущеные 9
Разница 42
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2
ЗаряЗаряЗар
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12
4
4
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17
20
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Забитые 37
Пропущеные 17
Разница 20
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3
ДинамоДинамоДин
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3
5
39
16
23
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Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
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4
ДеснаДеснаДес
20
11
3
6
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Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
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АлександрияАлександрияАле
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КолосКолосКол
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Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
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7
МариупольМариупольМар
20
5
7
8
18
32
-14
22
Забитые 18
Пропущеные 32
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
6
4
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Пропущеные 30
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9
ЛьвовЛьвовЛьв
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-17
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ОлимпикОлимпикОли
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Результаты последних матчей: П П П П П
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ВорсклаВорсклаВор
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КарпатыКарпатыКар
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17
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Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н П П П

Смотрите, как в 20-м туре УПЛ "Колос" обыграл "Карпаты"

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чемпионат Украины Заря Луганск Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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