Как "Динамо" подвинули со второго места: обзор победы "Зари" над "Олимпиком"

Победа над "олимпийцами", которых возглавляет экс-тренер динамовцев, подняла "Зарю" в зону Лиги чемпионов

В поединке 20-го тура чемпионата Украины "Заря" на своем поле обыграла "Олимпик" 1:0. Благодаря добытым в этом матче трем очкам луганская команда вышла на второе место в Премьер-лиге, вытеснив из зоны Лиги чемпионов киевское "Динамо". Тогда как "Олимпик", который возглавляет экс-тренер динамовцев Висенте Гомес, потерял шансы на попадание в ТОП-6 по итогам первого этапа чемпионата.

Читайте также: Впервые за 22 месяца: бывший игрок "Мариуполя" помог разгромить свой клуб, который уже на грани

Заря – Олимпик – 1:0

Гол: Кабаев, 77

Заря: Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Леднев, Юрченко (Цвек, 90), Кочергин (Хомченовский, 78) – Кабаев, Перович (Лунев, 78)

Олимпик: Крынский – Ксенз, Зотько, Гришко, Лебеденко – Вербный (Завийский, 52) – Кравченко (Тейшейра, 78), Политыло (Чогадзе, 81), Кравчук – Дегтярев, Шахаб

Предупреждения: Кочергин, Юрченко, Вернидуб, Хомченовский, Михайличенко – Лебеденко

Обзор матча "Заря" – "Олимпик" (1:0)

Реклама

Статистика матча "Заря" – "Олимпик" (1:0)

Смотрите, как в 20-м туре УПЛ "Колос" обыграл "Карпаты"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама