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Как и почему Бойко бегал от Милевского на матче динамовцев Киева и Бреста

28 января, 19:16

Футболисты вспомнили старую историю взаимоотношений во время пребывания Мили в Украине

Денис Бойко

Денис Бойко / Фото: Getty Images

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Во время вчерашнего контрольного матча динамовцев Киева и Бреста на сборах в турецком Белеке произошел необычный эпизод. Когда к скамейке запасных украинского клуба подошел бывший игрок Артем Милевский, то вратарь Денис Бойко встал и ушел с лавки. Как мы сообщали, "Динамо" разгромило чемпиона Беларуси благодаря дублю Пиварича и голу Дуэлунда.

Оказалось, причина в том, что пару лет назад Милевский в соцсетях назвал Бойко "крысой". Сам голкипер позже о нем вспоминал так:

"Был такой инцидент с картами, но он давно закрыт. Если после этого кто-то считал, что я крыса – нет вопросов. Но мы играли и потом в карты, проблем не было. Да, там история с джокером была, я хотел обдурить, играли на деньги. Милевского там не было. Я не буду говорить, кто из игроков там был. Мы разобрались, поняли друг друга, я извинился, ни у кого ко мне больше не было претензий. У меня ничего личного с Милевским нет. Я тоже мог опуститься до его уровня, рассказывать, кто он, чем занимается, но мне не интересно разговаривать на тему Артема Милевского".

Пока Милевским здоровался с игроками, тренерами и работниками киевского клуба, Бойко отошел в сторону.

Напомним, во вторник "Динамо" обыграло "Кайрат" в Турции благодаря дублю новичка Ибрагима Каргбо.

Смотрите, как Артем Милевский пропил свой успех

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Источник: FootBoom

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