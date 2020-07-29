"Колос" с рекордом обыграл "Мариуполь" в матче за Лигу Европы: видеообзор исторической победы команды из села

Чудо в украинском футболе! Команда из села Ковалевка Васильковского района Киевской области с населением 1646 человек пробилась в еврокубки по результатам своего дебютного сезона в высшем дивизионе! В финале плей-офф Премьер-лиги на НСК "Олимпийский" "Колос" обыграл "Мариуполь" 1:0, забив решающий мяч в дополнительное время, и теперь может готовиться к старту во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

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Обзор матча "Колос" – "Мариуполь" (1:0)

Отметим, что игра "Колос" – "Мариуполь" ознаменовалась рекордом сельского клуба по количеству зрителей на домашнем матче. Поединок на НСК "Олимпийский" посетили 5 070 людей, тогда как прежнее достижение равнялось 4 900 болельщикам на игре. Интересно, что билеты на игру "Колос" – "Мариуполь" продавали по одной гривне.

Видео победного гола "Колоса"

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"Колос" – "Мариуполь" – 1:0

Гол: Антюх, 95

"Колос": Волынец – Зозуля, Максименко, Гавриш (Петров, 57), Емец – Задоя (Д. Костышин, 100), Ориховский (Милько, 74) – Антюх, Смирный, Морозко – Бондаренко (Лысенко, 75)

"Мариуполь": Гальчук – Чоботенко, Яворский (Сагуткин, 87), Тищенко – Полегенько, Федорчук (Кащук, 99), Игнатенко (Чех, 87), Корниенко – Чурко (Топалов, 72), Мишнев – Фомин (Кулаков, 99)

Предупреждения: Задоя, Бондаренко, Смирный, Д. Костышин – Мишнев, Тищенко, Чоботенко, Игнатенко, Чех

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Статистика матча "Колос" – "Мариуполь" (1:0)

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Ранее тренер сельского "Колоса" поделился эмоциями от выхода в Лигу Европы. "На мне сейчас коктейль из пива и шампанского", – заявил после победы над "Мариуполем" Руслан Костышин.

Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы

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