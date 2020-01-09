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Как лучший легионер "Динамо" видит чемпионат Украины: "Силовой стиль, но есть техничные игроки"

9 января, 13:37

Уругвайский полузащитник подвел итоги первому году в составе киевлян

Карлос де Пена

Карлос де Пена / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Уругвайский полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена в интервью изданию Salimo рассказал, что для него значит награда лучшего футболиста года в столичном клубе, оценил свою адаптацию в Украине и уровень нашего футбола. Напомним, что перед Новым годом "Динамо" продлило контракт с де Пеной: он сыграл нужное количество матчей.

О признании лучшим игроком "Динамо" по итогам года

- Это звание много значит для меня, поскольку это мой первый год в клубе. Непросто стать лучшим в команде, в которой собрано много хороших игроков, но я очень доволен своей игрой за это время. Я по-настоящему счастлив в "Динамо".

Об адаптации

- На самом деле, на адаптацию ушло меньше времени, чем я предполагал. И это несмотря на то, что я приехал в страну с кардинально иными обычаями, языком и бытом, чем были в Испании и Англии, где я выступал раньше. У меня есть определенные успехи с изучением языка, что, без сомнений, очень помогает в повседневной жизни и в общении с партнерами, в том числе и за пределами футбольного поля.

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Об украинском футболе

- В Украине преобладает силовой стиль, но при этом есть немало техничных игроков. Несомненно, украинский футбол на подъеме, о чем свидетельствует титул чемпионов мира U20, завоеванный молодежной сборной в прошлом году, и выход национальной команды в финальную часть Евро-2020.

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О нынешнем периоде в карьере

- Я думаю, что для меня сейчас хороший период. Никогда не говорю "лучший", поскольку всегда стараюсь улучшить себя и достичь более высокого уровня. Я стараюсь совершенствоваться день ото дня и расти во всем.

О сборной Уругвая

- Играть за национальную команду своей страны – мечта каждого футболиста. И моя в том числе. Возможность выходить на поле в футболке сборной мотивирует, эмоционально возносит и наполняет гордостью. Я работаю, чтобы реализовать эту мечту. При этом осознаю, что единственный способ сделать это – играть на стабильно высоком уровне, чтобы выдерживать конкуренцию.

Смотрите, как Карлос де Пена забивает за "Динамо":

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чемпионат Украины Динамо Киев Карлос де Пена

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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