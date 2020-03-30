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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Как распределить места в украинской Премьер-лиге: известный тренер дал дельный совет

30 марта, 20:50

Елена Павлова

Специалист не завидует тем, кто будет решать судьбу итоговых результатов

Известный украинский тренер Николай Павлов, который в свое время возглавлял "Ворсклу", "Ильичевец" и киевское "Динамо", поделился своим мнением по поводу того, какие результаты текущего сезона УПЛ считать итоговыми, если чемпионат все-таки не будет возобновлен из-за пандемии коронавируса.

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"Все-таки было сыграно 23 тура – от этого и надо отталкиваться. Получается, что команды играли его напрасно? Поэтому сейчас я не позавидую тем, кому придется принимать решение, как распределить места в турнирной таблице. Те, кого устраивала таблица после 22-х туров, хотят 23-й тур не считать. Точно так же и те, кто улучшил свои позиции после 23 встреч, считают, что надо учитывать все матчи.

Но мне кажется, в нынешней ситуации отдельные матчи уже не имеют смысла. Возможно, эту коллизию можно было бы решить путем голосования всеми клубами УПЛ. Как большинство решит, меньшинство смирится с этим решением", – говорит .

Мы также писали, что наставник "Мариуполя" предложил доиграть сезон без зрителей и с футболистами в масках.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н
Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
22
19
2
1
59
14
45
59
Забитые 59
Пропущеные 14
Разница 45
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
22
11
4
7
30
23
7
37
Забитые 30
Пропущеные 23
Разница 7
Результаты последних матчей: П В Н П В
6
КолосКолосКол
22
8
2
12
25
39
-14
26
Забитые 25
Пропущеные 39
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
4
11
26
34
-8
25
Забитые 26
Пропущеные 34
Разница -8
Результаты последних матчей: В П В Н П
8
МариупольМариупольМар
22
6
7
9
21
35
-14
25
Забитые 21
Пропущеные 35
Разница -14
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
5
5
12
16
35
-19
20
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П Н В В
10
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
22
2
7
13
17
40
-23
13
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н П П Н П

Смотрите, как "Александрия" переиграла "Колос" а последнем туре УПЛ перед остановкой турнира

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результаты чемпионат Украины Николай Павлов премьер-лига таблица УПЛ

Источник: zbirna.com

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