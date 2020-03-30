Как распределить места в украинской Премьер-лиге: известный тренер дал дельный совет

Специалист не завидует тем, кто будет решать судьбу итоговых результатов

Известный украинский тренер Николай Павлов, который в свое время возглавлял "Ворсклу", "Ильичевец" и киевское "Динамо", поделился своим мнением по поводу того, какие результаты текущего сезона УПЛ считать итоговыми, если чемпионат все-таки не будет возобновлен из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: Не Зинченко и не Малиновский: экс-тренер "Динамо" назвал неожиданного лучшего футболиста Украины

"Все-таки было сыграно 23 тура – от этого и надо отталкиваться. Получается, что команды играли его напрасно? Поэтому сейчас я не позавидую тем, кому придется принимать решение, как распределить места в турнирной таблице. Те, кого устраивала таблица после 22-х туров, хотят 23-й тур не считать. Точно так же и те, кто улучшил свои позиции после 23 встреч, считают, что надо учитывать все матчи. Но мне кажется, в нынешней ситуации отдельные матчи уже не имеют смысла. Возможно, эту коллизию можно было бы решить путем голосования всеми клубами УПЛ. Как большинство решит, меньшинство смирится с этим решением", – говорит .

Мы также писали, что наставник "Мариуполя" предложил доиграть сезон без зрителей и с футболистами в масках.

Смотрите, как "Александрия" переиграла "Колос" а последнем туре УПЛ перед остановкой турнира

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама