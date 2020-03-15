Как "Заря" с шедевром от Михайличенко обыграла "Шахтер": обзор центрального матча Премьер-лиги

После выездной победы в Германии в Лиге Европы, чемпионы Украины проиграли в Запорожье команде "немца" Скрипника

В центральном матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу в Запорожье при пустых трибунах "Заря" обыграла "Шахтер" 1:0. Автором победного мяча у команды "немца" Виктора Скрипника стал однофамилец главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко – защитник Богдан Михайличенко.

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На 84-й минуте матча "Заря" – "Шахтер", после розыгрыша углового, Богдану Михайличенко удался шикарный удар слету – он поймал мяч на отскоке и левой "пушкой" с 12 метров запустил его под перекладину ворот 18-летнего кипера дончан Анатолия Трубина.

Обзор матча "Заря" – "Шахтер" (1:0)

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Заря – Шахтер – 1:0

Гол: Михайличенко, 84

Заря: Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49) – Кабаев (Перович, 88)

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86) – Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66) – Мораес

Предупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко – Мораес

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Статистика матча "Заря" – "Шахтер" (1:0)

Победа над "Шахтером" позволила "Заре" выйти на чистое второе место турнирной таблицы чемпионата Украины. Но луганчан уже в воскресенье может обойти "Динамо", если обыграет в Киеве "Десну". Видеотрансляция матча "Динамо" – "Десна"

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал в Лиге Европы "Вольфсбург"

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