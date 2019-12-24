"Какую взять?": Коноплянка на отдыхе выбирает себе яхту

Евгений Коноплянка / Фото: Сегодня|Спорт

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Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка набирается сил перед второй частью сезона в Дубае.

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"Какую взять?", — написал Евгений Коноплянка в Instagram, опубликовав свое фото на фоне яхт.

В текущем сезоне Евгений Коноплянка провел за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Как мы писали ранее, на матч "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиге Европы можно попасть за 50 гривен. Чемпион Украины открывает продажу билетов на первый еврокубковый матч 2020 года. Встреча состоится в Харькове 20 февраля 2020 года, начало – в 19:55. Ответный поединок пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

Также мы рассказывали, чем делились украинские футболисты и их спутницы в Instagram. Игроки из чемпионата Украины и ближнего зарубежья проводят отпуск в экзотических странах.

Смотрите, как Роналду проводил свой отпуск:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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