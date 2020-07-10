"Карпаты" отреагировали на свое исключение из украинской Премьер-лиги

Львовские "Карпаты" не собираются совсем исчезать с футбольной карты Украины. Вчера мы сообщали, что "Карпаты" исключены из Премьер-лиги, в остальных матчах им засчитают технические поражения. Теперь в знаменитом клубе задумываются о выступлениях рангом ниже, а протестовать против своего исключения из УПЛ не будут.

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Правда, на днях "Карпаты" получили запрет на трансферы от ФИФА. Тем не менее львовяне имеют право подать документы на участие в Первой лиге. Об этом в комментарии телеканалу "Футбол" сообщил секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко:

"Клуб не лишен профессионального статуса и имеет право подать документы на аттестацию для участия в чемпионате Первой лиги. А уже затем комитет по аттестации УАФ рассмотрит, соответствуют ли "Карпаты" критериям или нет, и примет решение".

Как ранее сообщали в программе "ТаТоТаке", львовский клуб не получит лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Есть вариант, при котором создадут новый клуб "Карпаты". При этом существует возможность, что он начнет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

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