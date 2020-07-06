"Карпаты" перед исчезновением получили запрет на трансферы от ФИФА

Ко всем своим прочим проблемам львовские "Карпаты" получили запрет от ФИФА регистрировать новых игроков. Как сообщили в эфире программы "Профутбол", дело тянется еще с 2018 года. Тогда львовяне выкупили у испанской "Севильи" контракт Хорхе Карраскаля, который выступал за команду на правах аренды.

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Украинский клуб обязывался выплатить сумму трансфера с дальнейшей перепродажи Карраскаля. В 2019 году парагваец перешел в аргентинский "Ривер Плейт", но "Карпаты" долг так и не погасили, поэтому "Севилья" обратилась с жалобами к ФИФА и УЕФА.

При этом, "Карпаты" еще имеют задолженность перед Кристобалем Маркесом в размере 500 тысяч евро. Испанский нападающий выступал в Украине в период с 2011 по 2013 год.

Как сообщили ранее в программе "ТаТоТаке", львовский клуб не получит лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Есть вариант, при котором создастся новый клуб "Карпаты". При этом может быть возможность, что он начнет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

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Смотрите, как "Карпаты" играли до карантина:

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