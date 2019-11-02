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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Карпаты – Шахтер: видео трансляция поединка чемпионата Украины

2 ноября, 09:59

Поединок стартует в 14:00

Шахтер - Карпаты

Шахтер - Карпаты / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В субботу, второго ноября, на стадионе Украина во Львове состоится матч 13 тура чемпионата Украины, в котором встретятся "Карпаты" и "Шахтер". Время начала матча – 14:00.

Читайте также: "Шахтер" выпустилэпичный ролик к матчу с "Динамо" в УПЛ

Трансляция поединка:

"Карпаты" в прошлом туре сумели отобрать очки у киевского "Динамо". Финальный свисток арбитра зафиксировал счет на Олимпийском – 1:1.

"Шахтер", в свою очередь, также потерял очки, сыграв в безголевую ничью с "Александрией".

Интересно, что "Шахтер" не пропускает в УПЛ пять матчей подряд. По ходу текущего чемпионата "горнякам" забивали только четыре команды: "Александрия", "Динамо", "Мариуполь" и "Заря".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
12
11
1
0
36
6
30
34
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
12
7
3
2
24
8
16
24
Забитые 24
Пропущеные 8
Разница 16
Результаты последних матчей: Н В В В В
3
ДеснаДеснаДес
12
7
2
3
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
5
АлександрияАлександрияАле
12
6
2
4
14
13
1
20
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
12
2
4
6
9
16
-7
10
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: Н Н П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
12
2
2
8
9
25
-16
8
Забитые 9
Пропущеные 25
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

"Шахтер" – это, действительно, чемпион и безоговорочный лидер нашего чемпионата. В составе этой команды очень много квалифицированных футболистов, поэтому сейчас они по праву №1 в Украине, в конце концов, результаты говорят сами за себя. Откровенно говоря, для нас не очень хорошо, что дончане потеряли очки в игре с "Александрией". В любом случае, мы приложим максимум усилий, чтобы в родных стенах сыграть красиво и порадовать наших болельщиков", – рассказал главный тренер "Карпат" Роман Санжар.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру не сможет рассчитывать в предстоящем поединке на ряд основных игроков команды. Во Львов не отправились защитники Сергей Кривцов и Исмаили, полузащитник Евгений Коноплянка и Марлос. Вне заявки команды и голкипер Андрей Пятов.

Ориентировочный состав "Шахтера": Шевченко – Болбат, Матвиенко, Хочолава, Додо – Коваленко, Степаненко – Тете, Тайсон, Марлос – Мораес.

Ориентировочный состав "Карпат" : Пидкивка – Дубинчак, Халл, Вакуленко, Веремеенко, Мартинс – ди Франко, Назарина, Клёц – Лоренцен, Жоау Диогу

Кстати, названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" Киев. Стало известно о решениях контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Среди прочих они затрагивают одного из основных игроков "Шахтера".

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Карпаты Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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