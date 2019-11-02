Карпаты – Шахтер: видео трансляция поединка чемпионата Украины

Шахтер - Карпаты / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В субботу, второго ноября, на стадионе Украина во Львове состоится матч 13 тура чемпионата Украины, в котором встретятся "Карпаты" и "Шахтер". Время начала матча – 14:00.

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Трансляция поединка:

"Карпаты" в прошлом туре сумели отобрать очки у киевского "Динамо". Финальный свисток арбитра зафиксировал счет на Олимпийском – 1:1.

"Шахтер", в свою очередь, также потерял очки, сыграв в безголевую ничью с "Александрией".

Интересно, что "Шахтер" не пропускает в УПЛ пять матчей подряд. По ходу текущего чемпионата "горнякам" забивали только четыре команды: "Александрия", "Динамо", "Мариуполь" и "Заря".

"Шахтер" – это, действительно, чемпион и безоговорочный лидер нашего чемпионата. В составе этой команды очень много квалифицированных футболистов, поэтому сейчас они по праву №1 в Украине, в конце концов, результаты говорят сами за себя. Откровенно говоря, для нас не очень хорошо, что дончане потеряли очки в игре с "Александрией". В любом случае, мы приложим максимум усилий, чтобы в родных стенах сыграть красиво и порадовать наших болельщиков", – рассказал главный тренер "Карпат" Роман Санжар.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру не сможет рассчитывать в предстоящем поединке на ряд основных игроков команды. Во Львов не отправились защитники Сергей Кривцов и Исмаили, полузащитник Евгений Коноплянка и Марлос. Вне заявки команды и голкипер Андрей Пятов.

Ориентировочный состав "Шахтера": Шевченко – Болбат, Матвиенко, Хочолава, Додо – Коваленко, Степаненко – Тете, Тайсон, Марлос – Мораес.

Ориентировочный состав "Карпат" : Пидкивка – Дубинчак, Халл, Вакуленко, Веремеенко, Мартинс – ди Франко, Назарина, Клёц – Лоренцен, Жоау Диогу

Кстати, названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" Киев. Стало известно о решениях контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Среди прочих они затрагивают одного из основных игроков "Шахтера".

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

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