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"Карпаты" уходят на карантин, но просят не останавливать чемпионат: заявление клуба

2 июня, 15:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Львовский клуб надеется доиграть сезон после двухнедельного карантина

Львовские "Карпаты" подтвердили вспышку эпидемии коронавируса в клубе. Ранее сообщалось, что в "Карпатах" обнаружили 13 зараженных вирусом. В клубе сообщили, что вынуждены уйти на карантин. Судьба выступления команды в чемпионате Украины остается неизвестной.

По результатам повторных ПЦР-тестов команды, обслуживающего персонала и работников клуба, приходится констатировать о вспышке заболевания COVID-19.

Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирования прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков.

Согласно протоколу, о ситуации в лагере команды были оперативно уведомлены Украинская Ассоциация футбола и Премьер-лига. Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменено любые тренировки.

Обращаемся к высоким футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубов Украины – максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто.

Мы надеемся, что после завершения карантина, уже здоровые игроки, с привлечением карпатовцев всех возрастов смогут восстановить тренировочный процесс и доиграть чемпионат", – говорится в заявлении.

Отметим, что матч прошедшего тура "Карпат" против "Мариуполя" был отменен, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий уже заявил, что на 99 процентов следующий матч львовян портив "Ворсклы" также не состоится. Но это было до того, как в клубе подтвердили эпидемию.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у Владислава Дубинчака, Андро Гиоргадзе и вратаря команды, но его имя не называлось. Позже Дубинчак рассказал о своем самочувствии.

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Смотрите, как "Карпаты" играли до карантина:

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чемпионат Украины Карпаты Львов коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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