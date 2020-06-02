"Карпаты" уходят на карантин, но просят не останавливать чемпионат: заявление клуба

Львовские "Карпаты" подтвердили вспышку эпидемии коронавируса в клубе. Ранее сообщалось, что в "Карпатах" обнаружили 13 зараженных вирусом. В клубе сообщили, что вынуждены уйти на карантин. Судьба выступления команды в чемпионате Украины остается неизвестной.

По результатам повторных ПЦР-тестов команды, обслуживающего персонала и работников клуба, приходится констатировать о вспышке заболевания COVID-19.

Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирования прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков.

Согласно протоколу, о ситуации в лагере команды были оперативно уведомлены Украинская Ассоциация футбола и Премьер-лига. Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменено любые тренировки.

Обращаемся к высоким футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубов Украины – максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто.

Мы надеемся, что после завершения карантина, уже здоровые игроки, с привлечением карпатовцев всех возрастов смогут восстановить тренировочный процесс и доиграть чемпионат", – говорится в заявлении.