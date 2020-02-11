"Карпаты" усилились чемпионом Украины и форвардом, не подошедшим "Динамо"

Новички "Карпат" Матар Дийе и Антон Каниболоцкий / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Львовские "Карпаты" после слухов о серьезных финансовых проблемах активизировались на трансферном рынке. Аутсайдер Премьер-лиги объявил сразу о двух новичках – команду пополнили вратарь Антон Каниболоцкий и нападающий Матар Дийе.

Читайте также: "Шахтер" уже чемпион, "Динамо" второе место не отдаст: Федецкий спрогнозировал медалистов ЧУ

Каниболоцкий пришел в команду в статусе свободного агента и будет выступать за "Карпаты" как минимум до конца сезона.

Реклама

В составе "Шахтера" вратарь неоднократно выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2017 году перешел в "Карабах" из Азербайджана, а предыдущим клубом был польский "Медзь".

Матар Дийе был арендован до конца сезона у донецкого "Олимпика". Сенегальский форвард в 15-летнем возрасте переехал в Италию, где выступал за юношеские команды "Ювентуса", "Виченцы", "Сацилезе" и "Торино". На взрослом уровне дебютировал в Серии В в составе "Виченцы Виртус", впоследствии играл на Мальте за "Таршин Рейнбоус", а в 2018-м вернулся в Италию, где выступал за "Эсте".

В январе 2019-го года подписал контракт с "Олимпиком". По дончан в Премьер-лиге сыграл 23 матча, забил 8 голов. Прошлым летом он был на просмотре в киевском "Динамо", но о трансфере стороны не договорились.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама