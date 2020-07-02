"Карпаты" – всё!

Львовский футбольный клуб сообщил, что не приедет на матч с "Мариуполем" в субботу

Печальное событие произошло в украинском футболе. Футбольный клуб "Карпаты" не сможет нести финансовое бремя участника Премьер-лиги, из-за чего снимается с чемпионата страны. В минувшую среду, 1 июля, львовяне должны были сыграть очередной поединок, однако у "Карпат" не нашлось денег даже доехать на матч в Мариуполь.

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Через пару дней история повторилась. По иронии судьбы, "Карпаты" вновь должны были сыграть с "Мариуполем" на выезде, однако сегодня клуб уведомил соперника, что в гости не приедет. Об этом сообщил на своей страничке в Twitter журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас:

Не помогло львовянам даже то, что "Рух" готов оплатить "Карпатам" выездные матчи до конца сезона. Вторая подряд неявка клуба приводит к его исключению из турнира. Правда, стоит подождать официальных заявлений и решений. Теперь, скорее всего, "Карпаты" в следующем сезоне будут выступать в Первой или Второй лиге.

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Интересно, что три последних матча в Премьер-лиге "Карпаты" сыграли со "Львовом"

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