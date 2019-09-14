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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Каштру запретили летать": названа причина отсутствия тренера "Шахтера" на игре с "Зарей"

14 сентября, 17:58

В скором времени португальский наставник "горняков" должен вернуться на свое боевое место

Луиш Каштру и Витор Северино

Луиш Каштру и Витор Северино / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Центральный матч седьмого тура УПЛ с "Зарей" на ОСК "Металлист" в Харькове "Шахтер" проводит без своего главного тренера – Луиша Каштру. Как заявил ассистент 58-летнего наставника "горняков" Витор Северино, со скамейки руководящий действиями дончан в матче с луганчанами, у Каштру возникли небольшие проблемы со здоровьем.

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"У него небольшие проблемы со здоровьем. Ничего серьезного, но ему сейчас нельзя летать из-за проблем с ухом. В скором времени он вернется", – сказал в комментарии каналу "Шахтера" в Youtube Витор Северино.

Отметим, что уже 18 сентября "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/2020. Как мы писали ранее, ажиотаж вокруг этой игры зашкаливает: несколько дней назад в "Шахтере" сообщили, что в наличии остается всего 10 000 билетов на поединок, который состоится на харьковском ОСК "Металлист".

Также мы рассказывали, что букмекеры обнародовали шокирующие для "Динамо" котировки. После двух осечек Михайличенко аналитики практически утратили веру в то, что киевляне смогут побороться за "золото" УПЛ с "Шахтером".

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Луиш Каштру

Источник: Сегодня|Спорт

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