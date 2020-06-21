"Каждое чемпионство дается все труднее": как "горняки" усложнили себе жизнь на пути к титулу

Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал 13 чемпионство "горняков", рассказал о решающей победе над "Александрией" со счетом 3:2 и болельщиках донецкой команды.

Реклама

Читайте также: "И праздник, и боль": президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал чемпионство "горняков"

"Мы целый год шли к этому и наконец-то стали чемпионами за пять туров до конца, что радует еще больше! Я сказал ребятам перед игрой, что нужно обязательно сегодня оформить титул. Нельзя откладывать, ведь все этого ждут от нас. Игра получилась веселая, мы немного расслабились, но потом сумели собраться. Сами себе усложнили жизнь, сами и вырвали победу. Главное – это реакция команды. Меня радует, что по ходу поединка команда может прибавить, а ребята, которые выходят на замены, усиливают игру. Посмотрите, Коноплянка отдал, Тете забил два. Это доказывает, что у нас очень сильная команда и хорошая конкуренция", – отметил Пятов.

Андрей Пятов празднует вместе с партнерами по "Шахтеру" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Однако столь ранний титул голкипер не может назвать самым легким в истории клуба: "Нет, поверьте, так только кажется. Для меня это уже десятое чемпионство – и каждое дается все труднее и труднее. Пусть сейчас и не было борьбы до последнего тура, но пройти этот путь не так уж легко".

Реклама

Читайте также: "Это достижение удивит только тех, кто его не знает": успех Каштру с "Шахтером" отметили в Португалии

"Конечно, праздновать без болельщиков – немного не то. Но пусть они сейчас и не на стадионе, однако всегда с нами и в наших сердцах. Мы чувствуем их поддержку, играем ради них. Титул – для болельщиков!", – резюмировал капитан "Шахтера".

Напомним, что Пятов догнал по титулам двух знаменитых футболистов чемпионата Украины. 35-летний уроженец Кропивницкого перешел из "Ворсклы" в "Шахтер" в 2007 году и за 13 лет с донецким клубом десять раз становился чемпионом. По этому показателю Пятов догнал двух своих предшественников: одноклубника Дарио Срну, который нынче уже работает у "горняков" тренером, и бывшего защитника киевского "Динамо" Владислава Ващука.

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Как мы писали ранее, чемпионство "Шахтера" ознаменовалось рекордом. Так быстро – за пять туров до финиша – оформить титул до этого не удавалось никому.

Реклама

Также мы рассказывали, что "Шахтер" обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев в Украине. У "оранжево-черных" теперь 35 призов, включая Кубки и Суперкубки Украины, а также Кубок УЕФА. У "Динамо" же осталось 34 титула.

Смотрите, как "Шахтер" переиграл "Александрию" и досрочно стал чемпионом

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама