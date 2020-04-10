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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Кендзеру беспокоит давняя травма голеностопа: врач "Динамо" рассказал о состоянии футболистов на карантине

10 апреля, 17:41

Максим Перепелица

Андрей Шморгун поделился подробностями восстановление игроков киевлян

Врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о том, как контролируется состояние здоровья футболистов на карантине, и о темпах восстановления травмированных игроков. Ранее игрок "Динамо" рассказал, как проводит время на карантине.

"Каргбо и де Пена сейчас уже занимаются беговой работой согласно своему индивидуальному плану. Также давняя травма голеностопного сустава беспокоит Кендзеру. Он приезжал на базу, делали ему инъекции, также еще до ужесточения карантина несколько раз проходил на базе физиотерапевтические процедуры, принимал таблетированные препараты.

Также ему желательно было бы пройти мануальную терапию или поработать в тренажерном зале, но из-за карантина пришлось прервать этот процесс, и он продолжил восстановление в домашних условиях. Мы консультировались у профессора Андрея Лябаха в Украине и теперь придерживаемся рекомендаций. Сейчас состояние Томаша значительно лучше, и скоро ему уже можно будет выполнять беговую работу и приступать к более усиленным тренировкам", – сказал Шморгун.

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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