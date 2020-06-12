"Кент начал хвататься за нож": Милевский рассказал про серьезный конфликт с Алиевым

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский, который сейчас выступает за одноименный клуб из Бреста, рассказал о конфликте со своим другом и некогда партнером по украинской команде Александром Алиевым. Ранее мы сообщали, что Милевский вспомнил ступор Семина в беседе со "Свидетелем Иеговы" Несмачным.

"Сидим на сборах в Португалии, последний день. Играем в карты. Царство небесное, Валентин Белькевич тогда еще был в "Динамо", и Макс Шацких. И вот играем мы пару на пару. Понятно, открыли "Сан Мигель"… И они нас утюжат жестко. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания. И мы уже раз где-то под сто отжались. Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаем – тыщ-тыщ, друга по бороде. Эти нас разнимают: "Кенты, вы что творите?" Мы такие – так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвем. Так ни разу и не выиграли.

Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Все дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьезный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины", — рассказал Милевский на своем канале в YouTube.