Киевское "Динамо" поддержало "Шахтер" и тоже выступило против расизма

Клубы отреагировали на неприятный инцидент во время украинского "классико"

Некоторым фанатам - не место на стадионах / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В сегодняшнем украинском "классико", в котором "Шахтер" принимал в Харькове киевское "Динамо", произошел неприятный эпизод. Ультрас гостей оскорбили бразильских игроков донецкой команды, после чего Тайсон в ответ показал им неприличный жест со средним пальцем и зафутболил мяч на трибуны. Судья даже остановил игру и увел команды в подтрибунные помещения. Смотрите видео эпизода.

После этого ФК "Шахтер" выступил с официальной позицией по инциденту. Своим мнением поделился и главный тренер "горняков" Луиш Каштру.

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Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал, что он даже не понял, в чем дело. Также и сам клуб отреагировал на случившееся. На официальной странице "Динамо" в Instagram поместили фото арены во время паузы и написали: "Футбол – не место расизма". Добавив хештег NoToRacism.

Смотрите видеообзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Напомним, донецкая команда оторвалась от киевской на 13 очков в таблице украинской Премьер-лиги.

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