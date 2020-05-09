Киевское "Динамо" продает дорогого полузащитника лидеру чемпионата Турции

Украинский вице-чемпион избавляется еще от одного легионера. И снова его путь лежит в Турцию. Киевское "Динамо" ведет переговоры с лидером тамошней Суперлиги – "Трабзонспором" о трансфере датчанина Миккеля Дуэлунда. Недавно легионер "Динамо" рассказал о карантине: "Взял себе еще одну собаку и стал чаще убирать в квартире".

22-летний атакующий полузащитник не против покинуть Украину, поскольку не получает здесь достаточно игровой практики. А вот туркам Дуэлунд приглянулся. Правда, Миккель довольно долго залечивал травму. В сезоне 2019/2020 вингер провел в составе "Динамо" всего четыре матча.

Популярный сайт Transfermarkt сейчас оценивает датчанина в 2,4 миллиона евро. А максимальная его стоимость, 4 миллиона, была в декабре 2018 года, когда он выступал уже в Киеве. Именно за такую сумму украинский клуб приобрел парня у "Мидтьюлланда". Сейчас "Трабзонспор" пытается договориться с "Динамо" об отступных за футболиста, ведь его контракт действует до лета 2023 года.

Реклама

Ранее датскому легионеру "Динамо" устроили улетные американские горки.

Смотрите, как Миккель забивал за киевское "Динамо" еще осенью 2018 года

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама