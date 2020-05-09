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Киевское "Динамо" продает дорогого полузащитника лидеру чемпионата Турции

9 мая, 14:32

Андрей Фоменко

Датчанин Миккель Дуэлунд готов покинуть Украину и присоединиться к "Трабзонспору"

Украинский вице-чемпион избавляется еще от одного легионера. И снова его путь лежит в Турцию. Киевское "Динамо" ведет переговоры с лидером тамошней Суперлиги – "Трабзонспором" о трансфере датчанина Миккеля Дуэлунда. Недавно легионер "Динамо" рассказал о карантине: "Взял себе еще одну собаку и стал чаще убирать в квартире".

22-летний атакующий полузащитник не против покинуть Украину, поскольку не получает здесь достаточно игровой практики. А вот туркам Дуэлунд приглянулся. Правда, Миккель довольно долго залечивал травму. В сезоне 2019/2020 вингер провел в составе "Динамо" всего четыре матча.

Популярный сайт Transfermarkt сейчас оценивает датчанина в 2,4 миллиона евро. А максимальная его стоимость, 4 миллиона, была в декабре 2018 года, когда он выступал уже в Киеве. Именно за такую сумму украинский клуб приобрел парня у "Мидтьюлланда". Сейчас "Трабзонспор" пытается договориться с "Динамо" об отступных за футболиста, ведь его контракт действует до лета 2023 года.

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Ранее датскому легионеру "Динамо" устроили улетные американские горки.

Смотрите, как Миккель забивал за киевское "Динамо" еще осенью 2018 года

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футбол Динамо Киев Трабзонспор трансфер Миккель Дуэлунд

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