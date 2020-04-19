Киевское "Динамо" требует за своего гулящего форварда, играющего в Турции, приличные отступные

Нападающий Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", довольно прилично показал себя в форме турецкой команды "Анкарагюджю", за которую выступает на правах аренды. 24-летний уроженец Португалии, который защищает цвета сборной Люксембурга, забил несколько мячей в чемпионате Турции и привлек к себе внимание местных грандов. Напомним, что в Украине СМИ сообщали, что Родригес приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром.

В свое время киевляне купили Жерсона у японского клуба "Джубило Ивата" за 2,4 миллиона евро, а теперь не против продать его за более крупную сумму, сообщает турецкое издание Fotomac. Пишут, что Родригес стал лидером "Анкарагюджю", и руководство "Динамо" хочет выручить за него не менее пяти миллионов евро. К слову, названа сумма, которую "Динамо" получило за аренду Родригеса в Турции.

Правда, популярный сайт Transfermakrt оценивает форварда всего в 1,4 млн евро. Его команда занимает 17-е, предпоследнее, место в чемпионате Турции. Контракт Жерсона с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.

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