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Киевское "Динамо" завершило зимние сборы в Турции победой над "Динамо" Тбилиси

15 февраля, 18:30

Киевляне обыграли соперника со счетом 2:0

Киевское "Динамо"

Киевское "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" провело заключительный товарищеский матч на втором тренировочном зимнем сборе. Команда Михайличенко обыграла "Динамо" Тбилиси со счетом 2:0. На нашем сайте была доступна видеотрансляция матча "Динамо" – "Динамо" Тбилиси

"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси

Голы: Кендзера, 23, Русин, 53

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На 86-й минуте Гиорги Кухианидзе ("Динамо" Тбилиси) не реализовал пенальти (вратарь).

"Динамо" Киев: Бущан – Миколенко (Пиварич, 59), Шабанов, Попов, Кендзера – Шепелев (Кадири, 84), Сидорчук (Андриевский, 84), Буяльский (Караваев, 71) – Вербич (Де Пена, 76), Русин (Соль, 79), Дуэлунд (Шапаренко, 79).

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"Динамо": Тбилиси: Квасхвадзе (Пералес, 82) – Кобоури, Сандохадзе, Гбеньон – Трубочкин, Папава, Куция, Нинуа, Кимадзе – Пангоп, Оршула.

Стадион: "Gloria Serenity" (Белек, Турция)

Ходили слухи, что игрок "Динамо" мог перейти в чемпионат Англии летом 2019-го. Потенциальным трансфером занималась компания, которая организовала переход Александра Зинченко в "Манчестер Сити", но в итоге Миколенко остался в Украине.

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товарищеский матч Динамо Киев Динамо Тбилиси

Источник: Сегодня|Спорт

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