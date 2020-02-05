Клуб Бундеслиги заинтересован в Михайличенко: немцы обратили внимания благодаря Скрипнику

Михайличенко обидел свой бывший клуб / Фото: Dynamo.kiev.ua

Клуб из чемпионата Германии присматривается к 22-летнему защитнику "Зари". Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского "Вердера". Об этот сообщает портал transfermarketweb.com. Ранее мы писали, что Михайличенко обыграл Михайличенко и стал лучшим игроком тура в Премьер-лиге.

По данным издания, немецкий клуб обратил внимание на игрока благодаря украинскому тренеру Виктору Скрипнику, который долгое время играл за "Вердер", а потом и готовил "зелено-белых". Последние полгода Скрипник возглавляет "Зарю". Михайличенко пополнил ряды луганского клуба также летом 2019 года, перейдя из "Динамо". Ранее в СМИ проскакивала информация, что защитником интересуется "Шахтер".

Читайте также: "Скрипнику в раздевалке устроили разнос. Но он справился": интервью с боссом "Вердера" о новом тренере "Зари"

Реклама

Отметим, что вчера "Вердер" выбил из Кубка Германии "Боруссию" из Дортмунда. 3:2 – и в 1/4 финала вышли бременцы. Ранее мы сообщали, что подозреваемый в употреблении допинга Беседин – второй в опросе на лучшего футболиста декабря. А победа досталась защитнику луганской "Зари" Богдан Михайличенко.

Смотрите, как умеет забивать Михайличенко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама