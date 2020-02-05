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Клуб Бундеслиги заинтересован в Михайличенко: немцы обратили внимания благодаря Скрипнику

5 февраля, 14:32

Защитник "Зари" может переехать в Германию

Михайличенко обидел свой бывший клуб

Михайличенко обидел свой бывший клуб / Фото: Dynamo.kiev.ua

Клуб из чемпионата Германии присматривается к 22-летнему защитнику "Зари". Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского "Вердера". Об этот сообщает портал transfermarketweb.com. Ранее мы писали, что Михайличенко обыграл Михайличенко и стал лучшим игроком тура в Премьер-лиге.

По данным издания, немецкий клуб обратил внимание на игрока благодаря украинскому тренеру Виктору Скрипнику, который долгое время играл за "Вердер", а потом и готовил "зелено-белых". Последние полгода Скрипник возглавляет "Зарю". Михайличенко пополнил ряды луганского клуба также летом 2019 года, перейдя из "Динамо". Ранее в СМИ проскакивала информация, что защитником интересуется "Шахтер".

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Отметим, что вчера "Вердер" выбил из Кубка Германии "Боруссию" из Дортмунда. 3:2 – и в 1/4 финала вышли бременцы. Ранее мы сообщали, что подозреваемый в употреблении допинга Беседин – второй в опросе на лучшего футболиста декабря. А победа досталась защитнику луганской "Зари" Богдан Михайличенко.

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Вердер защитник чемпионат Германии Заря Луганск Виктор Скрипник Богдан Михайличенко

Источник: Sport.ua

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