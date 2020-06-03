Клуб из украинского села подписал первого в своей истории африканского легионера

Клуб Премьер-лиги "Колос" из села Ковалевка Киевской области объявил о подписании контракта с первым африканским легионером. Новичком команды стал Мамаду Ламин Данфи, перешедший в команду из родного "Касса Спортс". 19-летний футболист может играть на позиции в полузащите или в нападении.

После Академии "Касса Спортс" Мамаду пробился в основной состав команды; впоследствии стал привлекаться в состав молодежной сборной Сенегала, в составе которой в 2019 году стал финалистом молодежного (U-20) чемпионата Африки. Этот результат позволил команде квалифицироваться на молодежный чемпионат мира 2019 в Польше, куда поехал и Данфи, дойдя с командой до четвертьфинала. Напомним, чемпионат мира в Польше выиграла сборная Украины.

3 августа 2019 года дебютировал в составе национальной сборной Сенегала в матче отбора на чемпионат африканских наций против Либерии (3:0), однако в финальную часть сенегальцы не пробились.

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Напомним, что в первом матче после карантина "Колос" уступил "Десне" со счетом 0:2. После 24-туров подопечные Руслана Костышина занимают шестое место в первой шестерке, отставая от группы лидеров на 17 баллов.

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