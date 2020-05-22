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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Клубный бюджет не выдержит": "Карпаты" жалуются на слишком строгие меры по возобновлению чемпионата

22 мая, 10:35

Александр Трикиша

Клубы должны самостоятельно проводить тестирование и ездить на матчи на трех автобусах

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин пожаловался, что клуб не сможет выполнять все предписания медицинского протокола для возобновления чемпионата Украины. Согласно протоколу, команда должна добираться на матчи на трех автобусах, чтобы между игроками было как можно больше пространства. При этом в одном автобусе может быть не более 10 человек. Вчера мы писали, что возобновление чемпионата Украины перенесли на неделю вперед.

"Конечно, требования нужны, чтобы противостоять распространению вируса, но как их придерживаться на практике – не понимаю. Гнать, например, из Львова в Мариуполь, а это свыше тысячи километров в одну сторону, три автобуса и там снимать отель? Клубный бюджет такого не выдержит. На домашний матч мы готовы обеспечить три автобуса, а на выездной – это уже проблематично", – сказал Ящишин.

Отметим, что команды должны арендовать весь отель и разместить всю делегацию по одному человеку в номере. Кроме этого, на клубы ложатся расходы на тестирование футболистов и персонала перед каждым матчем, а ПРЦ-тесты стоят от 2,5 до 4 тысяч грн.

Также мы писали, что от коронавируса излечился первый заразившийся украинский футболист. Полузащитник "Миная" Игорь Вагин сдал положительный тест в начале мая. В клубе его сразу же изолировали, а остальных игроков и персонал клуба проверили на вирус.

Видео: КГГА

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11
28
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-6
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Забитые 28
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карантин чемпионат Украины Карпаты Львов коронавирус

Источники: Сегодня|Спорт , expres.online

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