"Когда этой системы не было, наши голы не засчитывали": игрок "Динамо" рассказал о VAR в Украине

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился мнением о работе Cистемы видеопомощи арбитрам (VAR) в Украинской Премьер-лиге и стиле судейства.

"В некоторых матчах нам не везло, в некоторых – VAR сработал не в нашу пользу. Когда этой системы не было, наши голы не засчитывали, говорили, появится VAR – все будет нормально. Теперь ввели – у нас по несколько удалений в каждом матче, непонятно за что. Это неправильно, нужно различать игровые моменты, когда можно давать играть, независимо от того, по инерции пошла нога или нет. Если первым касанием сыграл в мяч – нужно продолжать играть. А у нас трактуют такие моменты, как риск нанесения травмы.

Хочется спросить: так что, игроку нужно было убрать ногу, что дать забить нам гол? Что бы он потом тренеру сказал? Вспомните момент в матче "Ливерпуль" – "Наполи", когда ван Дейк нанес травму игроку соперника, которого в результате заменили. Ван Дейку даже желтую не показали, поскольку первым касанием он сыграл в мяч, лишь потом по инерции в ногу. А у нас это удаление", – сказал Буяльский.