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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Когда этой системы не было, наши голы не засчитывали": игрок "Динамо" рассказал о VAR в Украине

23 марта, 15:31

Максим Перепелица

Виталий Буяльский считает, что положение команды в турнирной таблице - стечение обстоятельств и случайность

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился мнением о работе Cистемы видеопомощи арбитрам (VAR) в Украинской Премьер-лиге и стиле судейства.

"В некоторых матчах нам не везло, в некоторых – VAR сработал не в нашу пользу. Когда этой системы не было, наши голы не засчитывали, говорили, появится VAR – все будет нормально. Теперь ввели – у нас по несколько удалений в каждом матче, непонятно за что. Это неправильно, нужно различать игровые моменты, когда можно давать играть, независимо от того, по инерции пошла нога или нет. Если первым касанием сыграл в мяч – нужно продолжать играть. А у нас трактуют такие моменты, как риск нанесения травмы.

Хочется спросить: так что, игроку нужно было убрать ногу, что дать забить нам гол? Что бы он потом тренеру сказал? Вспомните момент в матче "Ливерпуль" – "Наполи", когда ван Дейк нанес травму игроку соперника, которого в результате заменили. Ван Дейку даже желтую не показали, поскольку первым касанием он сыграл в мяч, лишь потом по инерции в ногу. А у нас это удаление", – сказал Буяльский.

Ранее в "Динамо" заявили, что чемпионат Украины точно нужно доигрывать. Капитан киевлян Сергей Сидорчук считает, что завершать первенство в его текущей точке нельзя.

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чемпионат Украины Динамо Киев Виталий Буяльский

Источник: официальный сайт УПЛ

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