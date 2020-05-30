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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Колос" – "Десна": где смотреть первый матч возобновленного чемпионата Украины

30 мая, 10:56

Елена Павлова Елена Павлова

Расписание трансляций на ТВ и в интернете и самое интересное о стартовом поединке 24-го тура чемпионата Украины

Сегоднячемпионат Украины наконец-то возобновляется после паузы, связанной с пандемией коронавируса. И первыми в рамках 24-го тура выйдут на поле команды из топ-шестерки УПЛ – на "Оболонь-Арене" в Киеве "Колос" примет черниговскую "Десну". Начало первого поединка в эпоху карантина – в 14:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 2", а также смотрите ее на oll.tv по подписке.

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"Десна" после 23 туров занимает четвертое место в АПЛ и всего на три балла отстает от расположившихся выше "Зори" и "Динамо". Что касается "Колоса", то он практически потерял шансы на место в первой пятерке и путевку в Лигу Европы – до ближайшего конкурента "Александрии" аж 14 очков. Однако команда из Ковалевки не собирается опускать руки раньше времени. Тем более, что в первой части Премьер-лиги "Колос" переиграл "Десну" – 2:0.

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"Матч против "Десны" – самый принципиальный на данном этапе. Праздновать, если забью? Посмотрим, нужно еще забить. А лучше всего, чтобы команда выиграла. Понятно, что сейчас все футболисты в равных условиях. На первый план выйдет даже не физическая подготовка, потому что два месяца были расслаблены. Считаю, что индивидуальное мастерство будет играть важную роль. Самое неприятное осталось позади. Главное, что нам разрешают играть", – заявил перед матчем полузащитник "Колоса" Андрей Богданов, ранее выступавший за черниговцев.

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В матче без зрителей на "Оболонь-Арене" букмекеры предсказывают победу "Десне" – на ее успех коэффициент 1.95, на выигрыш "Колоса" – 3.75, на ничью – 3.40. Самый популярный счет – 1:1, на него принимают ставки с показателем 5.80, на минимальную победу черниговцев – 7.00.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н
Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
22
19
2
1
59
14
45
59
Забитые 59
Пропущеные 14
Разница 45
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
22
11
4
7
30
23
7
37
Забитые 30
Пропущеные 23
Разница 7
Результаты последних матчей: П В Н П В
6
КолосКолосКол
22
8
2
12
25
39
-14
26
Забитые 25
Пропущеные 39
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
4
11
26
34
-8
25
Забитые 26
Пропущеные 34
Разница -8
Результаты последних матчей: В П В Н П
8
МариупольМариупольМар
22
6
7
9
21
35
-14
25
Забитые 21
Пропущеные 35
Разница -14
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
5
5
12
16
35
-19
20
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П Н В В
10
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
22
2
7
13
17
40
-23
13
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н П П Н П

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Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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