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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Колос" – "Динамо": где смотреть матч украинской Премьер-лиги

6 октября, 16:43

Расписание трансляций поединка 10 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

"Динамо" сыграет с "Колосом" на "Оболонь-Арене"

"Динамо" сыграет с "Колосом" на "Оболонь-Арене" / Фото: Reuters

Сегодня "Динамо" попробует продлить свою победную серию в чемпионате Украины до четырех игр: для этого команде Алексея Михайличенко нужно обыграть скромный "Колос" из Ковалевки на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве. Онлайн "Колос" – "Динамо" с видео-повторами голов доступен на нашем сайте с 17:00.

Расписание трансляций матча "Колос" – "Динамо":

  • "Колос" – "Динамо" онлайн на segodnya.ua
  • канал "Футбол 1" в прямом эфире
  • сайт oll.tv в подписке
  • канал "Футбол 2" 7 октября в 00:10, повтор
  • канал "Футбол 2" 7 октября в 15:30, повтор
  • канал "Футбол 1" 8 октября в 10:30, повтор
  • канал "Футбол 2" 8 октября в 19:40, повтор
  • канал "Футбол 2" 9 октября в 09:30, повтор
  • канал "Футбол 1" 9 октября в 17:45, повтор

Отметим, что сегодня свой матч провел лидер чемпионата "Шахтер". Команда Луиша Каштру на выезде обыграл "Днепр-1" и оторвалась от преследователей еще больше. "Горняки" в Премьер-лиге одержали десять побед подряд.

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Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
10
10
0
0
30
6
24
30
Забитые 30
Пропущеные 6
Разница 24
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
10
6
2
2
14
4
10
20
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ДинамоДинамоДин
9
5
2
2
18
7
11
17
Забитые 18
Пропущеные 7
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В П Н
4
АлександрияАлександрияАле
9
5
1
3
12
11
1
16
Забитые 12
Пропущеные 11
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В В П
5
ЗаряЗаряЗар
10
4
4
2
17
10
7
16
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
6
КолосКолосКол
9
4
2
3
9
11
-2
14
Забитые 9
Пропущеные 11
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
10
3
2
5
10
13
-3
11
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
13
-6
8
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н П
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
1
7
7
16
-9
7
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

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Напомним, что во втором туре Лиги Европы "Динамо" на выезде сыграло вничью со скромным швейцарским "Лугано". Голов в матче забито не было, смотрите опасные моменты поединка:

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чемпионат Украины Динамо Киев где смотреть Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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