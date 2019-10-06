"Колос" – "Динамо": где смотреть матч украинской Премьер-лиги

Расписание трансляций поединка 10 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

"Динамо" сыграет с "Колосом" на "Оболонь-Арене" / Фото: Reuters

Сегодня "Динамо" попробует продлить свою победную серию в чемпионате Украины до четырех игр: для этого команде Алексея Михайличенко нужно обыграть скромный "Колос" из Ковалевки на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве. Онлайн "Колос" – "Динамо" с видео-повторами голов доступен на нашем сайте с 17:00.

Расписание трансляций матча "Колос" – "Динамо":

"Колос" – "Динамо" онлайн на segodnya.ua

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канал "Футбол 2" 8 октября в 19:40, повтор

канал "Футбол 2" 9 октября в 09:30, повтор

канал "Футбол 1" 9 октября в 17:45, повтор

Отметим, что сегодня свой матч провел лидер чемпионата "Шахтер". Команда Луиша Каштру на выезде обыграл "Днепр-1" и оторвалась от преследователей еще больше. "Горняки" в Премьер-лиге одержали десять побед подряд.

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Напомним, что во втором туре Лиги Европы "Динамо" на выезде сыграло вничью со скромным швейцарским "Лугано". Голов в матче забито не было, смотрите опасные моменты поединка:

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