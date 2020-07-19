"Колос" – "Динамо": где смотреть решающий для команды Михайличенко матч в Премьер-лиге

Сегодня вечером станет известно, кто, кроме "Шахтера" – чемпиона страны, представит Украину в Лиге чемпионов. Это будет либо "Динамо" (59 очков), либо "Заря" (57 очков). Чтобы гарантировать себе "серебро", команде Алексея Михайличенко нужно не проиграть на "Олимпийском" дебютанту чемпионата "Колосу" из Ковалевки. Матч начнется в 19:30, мы проводим онлайн "Колос" – "Динамо".

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Где смотреть матч "Колос" – "Динамо":

Прямая трансляция матча доступна на канале "Футбол 1", также смотреть игру можно на сервисе oll.tv. Повтор матча будет доступен на канале "Футбол 2" для тех, кто не спит – в 04:10 ночи. А на следующий день посмотреть игру еще раз можно будет на канале "Футбол 1" в 08:00 утра и днем в 14:20 на канале "Футбол 2".

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Напомним, что "Колос" уже не решает турнирных задач – команда в дебютном для себя сезоне смогла пробиться в верхнюю шестерку и финиширует на шестой позиции. Клуб из Ковалевки примет участие в плей-офф за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

В предыдущем туре "Колос" проиграл "Шахтеру":

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