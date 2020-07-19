"Колос" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

Сегодня в чемпионате Украины – решающий день в борьбе за "серебро" и место в квалификации Лиги чемпионов. В последнем туре Премьер-лиги "Колос" из Ковалевки принимает "Динамо". Правда, принимает весьма условно – матч пройдет на "Олимпийском", домашней арене киевлян. Матч начнется в 19:30, а мы проводим текстовую трансляцию встречи с фото и видеоповторами голов.

"Колос" – "Динамо"

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"Колос" уже не решает турнирных задач – команда в дебютном для себя сезоне смогла пробиться в верхнюю шестерку и финиширует на шестой позиции. Клуб из Ковалевки примет участие в плей-офф за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

А "Динамо" все еще не гарантировало себе вторую строчку в турнирной таблице и путевку в Лигу чемпионов. Чтобы не зависеть от параллельной встречи "Заря" – "Десна", киевлянам сегодня нужно не проиграть. Ничья с "Колосом" позволит команде Алексея Михайличенко сохранить вторую строчку, ведь по личным встречам киевляне опережают "Зарю".

"Колос" – "Динамо": прогноз эксперта

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

Дерби киевского региона обретает особенный оттенок, учитывая не только принципиальный настрой скромного "Колоса" на матч со столичным соперником, но и их возможность повлиять на борьбу за серебряные медали и, соответственно, путевку в Лигу чемпионов. Сами же ковалевцы активно готовятся к матчу плей-офф за Лигу Европы против "Днепр-1". Во встрече с "Шахтером" играл фактически не основной состав, поэтому на матч с "Динамо" ожидаем от Руслана Костышина стопроцентную основу.

"Динамо" после важнейшей победы над "Зарей" (3:1) остается сделать последний шаг для получения места в квалификации самого престижного евротурнира. Для этого достаточно не проиграть "Колосу". Команде Алексея Михайличенко, вероятнее всего, придется обойтись без ключевых игроков – Беньямина Вербича и Никиты Бурды, получивших травмы с "Зарей".

Предыдущая встреча этих команд запомнилась не столько победой "Динамо", сколько множеством пенальти. "Колос" хоть и в основном проигрывает в матчах первой шестерки, но выглядит очень достойно. Абсолютно точно, что будут упираться они и в этой игре. Хотя в сенсацию все же не верится. Но "обе забьют" уже дает хороший коэффициент.

"Колос" – "Динамо": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают гостей большими фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Динамо" равен всего 1.13, тогда как на победу "Колоса" можно сделать ставку с котировкой 19.50, а на ничью – 8.30.

Эксперты подсчитали вероятность результата матча: победа "Колоса" 5 процентов, ничья 11 процентов, победа "Динамо" 84 процента.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей. С вероятностью в 65 процентов их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.45, а на "меньше 2,5 голов" можно сделать ставку с коэффициентом 2.70.

"Колос" – "Динамо": где смотреть трансляцию

Прямая трансляция матча доступна на канале "Футбол 1", также смотреть игру можно на сервисе oll.tv. Повтор матча будет доступен на канале "Футбол 2" для тех, кто не спит – в 04:10 ночи. А на следующий день посмотреть игру еще раз можно будет на канале "Футбол 1" в 08:00 утра и днем в 14:20 на канале "Футбол 2".

В предыдущем туре "Колос" проиграл "Шахтеру":

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