"Колос" – "Динамо": смогут ли киевляне завоевать "серебро" Премьер-лиги

Сегодня – решающий день для "Динамо" в борьбе за "серебро" чемпионата Украины, а с ним – и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Все в руках команды Алексея Михайличенко – для того, чтобы сохранить вторую строчку в турнирной таблице и не зависеть от параллельной игры "Заря" – "Десна", киевлянам сегодня нужно не проиграть. Матч начнется в 19:30, смотреть его в прямом эфире можно на сервисе oll.tv.

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Мы проводим онлайны двух центральных игр последнего тура:

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают гостей большими фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Динамо" равен всего 1.13, тогда как на победу "Колоса" можно сделать ставку с котировкой 19.50, а на ничью – 8.30.

Эксперты подсчитали вероятность результата матча: победа "Колоса" 5 процентов, ничья 11 процентов, победа "Динамо" 84 процента.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей. С вероятностью в 65 процентов их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.45, а на "меньше 2,5 голов" можно сделать ставку с коэффициентом 2.70.

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Прогноз комментатора

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

Дерби киевского региона обретает особенный оттенок, учитывая не только принципиальный настрой скромного "Колоса" на матч со столичным соперником, но и их возможность повлиять на борьбу за серебряные медали и, соответственно, путевку в Лигу чемпионов. Сами же ковалевцы активно готовятся к матчу плей-офф за Лигу Европы против "Днепр-1". Во встрече с "Шахтером" играл фактически не основной состав, поэтому на матч с "Динамо" ожидаем от Руслана Костышина стопроцентную основу.

"Динамо" после важнейшей победы над "Зарей" (3:1) остается сделать последний шаг для получения места в квалификации самого престижного евротурнира. Для этого достаточно не проиграть "Колосу". Команде Алексея Михайличенко, вероятнее всего, придется обойтись без ключевых игроков – Беньямина Вербича и Никиты Бурды, получивших травмы с "Зарей".

Предыдущая встреча этих команд запомнилась не столько победой "Динамо", сколько множеством пенальти. "Колос" хоть и в основном проигрывает в матчах первой шестерки, но выглядит очень достойно. Абсолютно точно, что будут упираться они и в этой игре. Хотя в сенсацию все же не верится. Но "обе забьют" уже дает хороший коэффициент.

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В предыдущем туре "Колос" проиграл "Шахтеру":

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