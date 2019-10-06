"Колос" – "Динамо": онлайн матча украинской Премьер-лиги

В воскресенье, 6 октября, на "Оболонь-Арене" проходит матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу. Дебютант Премьер-лиги "Колос" из села Ковалевка принимает киевское "Динамо". Начало – в 17:00. "Колос" – "Динамо": где смотреть матч украинской Премьер-лиги.

"КОЛОС" – "ДИНАМО" – 0:0

Стартовые составы

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Кадар, Караваев, Сидорчук, Шепелев, де Пена, Гармаш, Циганков, Беседин

Запасные: Нещерет, Попов, Кендзера, Буяльский, Вербич, Цитаишвили, Родригеш

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"КОЛОС": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Ориховский, Милько, Костышин, Ильин, Волкой, Нехтий

Запасные: Яшков, Мигунов, Сахневич, Морозко, Кожушко, Джемаль, Рябов

Отметим, что в нынешнем сезоне "Динамо" уже играло с "Колосом". Это был товарищеский матч в конце июля, в котором динамовцы, руководимые тогда Александром Хацкевичем, проиграли сельской команде на стадионе имени Лобановского со счетом 1:3.

Букмекеры о матче "Колос" – "Динамо" 6 октября. Аналитики считают динамовцев большим фаворитом этого матча. Коэффициент на их победу – 1.24, на ничью – 6.00, на победу "Колоса" – 13.75. Следовательно, вероятность выигрыша поединка киевлянами оценивается в 77 процентов, ничьей – в 16 процентов, а выигрыша "Колоса" – в 7 процентов.

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Напомним, перед матчем с "Колосом" киевляне оборвали свою 5-матчевую выигрышную серию: "Динамо" в Лиге Европы сыграло вничью с "Лугано".

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