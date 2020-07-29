"Колос" – "Мариуполь": где смотреть матч за Лигу Европы

В Киеве на "Олимпийском" сегодня пройдет финал плей-офф чемпионата Украины за право сыграть в Лиге Европы. В полуфинале "Колос" обыграл "Днепр-1" (4:1), а "Мариуполь" был сильнее "Александрии" (2:1). Таким образом, в 19:30 "Колос" и "Мариуполь" в очном поединке выяснят, кто из них сыграет в квалификации ЛЕ.
Поединок можно посмотреть вживую на стадионе – на "Олимпийский" пустят не более 25 процентов от максимальной вместительности арены. Причем сходить на футбол можно весьма бюджетно: билеты продаются по 1 гривне.
Где смотреть матч "Колос" – "Мариуполь":
- текстовый онлайн "Колос" – "Мариуполь"
- канал "Футбол 1", в прямом эфире
- сервис OLL.TV
- канал "Футбол 2", 30 июля в 04:10, повтор
- канал "Футбол 1", 30 июля в 13:55, повтор
- канал "Футбол 2", 30 июля в 21:10, повтор
Напомним, что первая в истории высшего дивизиона чемпионата Украины сельская команда "Колос" в регулярном чемпионате пробилась в верхнюю шестерку и финишировала на шестой позиции. "Мариуполь" в этом сезоне занял восьмое место в турнирной таблице.
Смотрите, как игрались полуфиналы плей-офф за Лигу Европы:
"Колос" – "Днепр-1" – 4:1
"Александрия" – "Мариуполь" – 1:2
Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы
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