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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Колос" – "Мариуполь": где смотреть матч за Лигу Европы

29 июля, 17:05

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Расписание трансляций последнего поединка чемпионата Украины сезона 2019/2020 на ТВ и в интернете

В Киеве на "Олимпийском" сегодня пройдет финал плей-офф чемпионата Украины за право сыграть в Лиге Европы. В полуфинале "Колос" обыграл "Днепр-1" (4:1), а "Мариуполь" был сильнее "Александрии" (2:1). Таким образом, в 19:30 "Колос" и "Мариуполь" в очном поединке выяснят, кто из них сыграет в квалификации ЛЕ.

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Поединок можно посмотреть вживую на стадионе – на "Олимпийский" пустят не более 25 процентов от максимальной вместительности арены. Причем сходить на футбол можно весьма бюджетно: билеты продаются по 1 гривне.

Где смотреть матч "Колос" – "Мариуполь":

  • текстовый онлайн "Колос" – "Мариуполь"
  • канал "Футбол 1", в прямом эфире
  • сервис OLL.TV
  • канал "Футбол 2", 30 июля в 04:10, повтор
  • канал "Футбол 1", 30 июля в 13:55, повтор
  • канал "Футбол 2", 30 июля в 21:10, повтор

Напомним, что первая в истории высшего дивизиона чемпионата Украины сельская команда "Колос" в регулярном чемпионате пробилась в верхнюю шестерку и финишировала на шестой позиции. "Мариуполь" в этом сезоне занял восьмое место в турнирной таблице.

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Смотрите, как игрались полуфиналы плей-офф за Лигу Европы:

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"Колос" – "Днепр-1" – 4:1

"Александрия" – "Мариуполь" – 1:2

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Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы

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Лига Европы чемпионат Украины ФК Мариуполь где смотреть Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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