"Колос" первым в Украине выиграл дважды подряд в 2020 году и рвется в первую шестерку Премьер-лиги

Клуб из Ковалевки не позволил "Карпатам" покинуть последнее место в чемпионате Украины

"Колос" из Ковалевки обыграл львовские "Карпаты" в матче 20-го тура чемпионата Украины благодаря голам Ильина и Петрова. Гости ответили точным ударом Козака, но этого оказалось недостаточно, чтобы зацепиться за очки.

"Колос" – "Карпаты" – 2:1

Голы: Ильин (11), Петров (42), Козак (78)

"Колос": Волынец, Гавриш, Емец, Ефремов, Смирный, Богданов (Задоя, 80), Морозко (Вильхельмссон, 68), Ориховский, Ильин, Петров, Бондаренко (Кожушко, 80).

"Карпаты": Кудрик, Слива (Козак, 46), Халль, Гиоргадзе, Мартинс, Притула, Клец, Пасич, Назарина, Лях, Бойчук (Кириленко, 74).

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Предупреждения: Емец (25), Бойчук (43), Гиоргадзе (47), Пасич (65), Притула (77), Смирный (84), Назарина (90).

"Колос" лидирует в борьбе за последнюю путевку в первую шестерку, на которую также претендуют "Мариуполь" и "Днепр-1". За два тура до окончания первого этапа чемпионата Украины "Колос" опережает соперников на четыре балла, но впереди у них матчи против "Динамо" и "Шахтера".

"Днепр-1", обыгравший накануне "Динамо" благодаря хет-трику Супряги, проведет матч против "Шахтера" и затем встретится с "Мариуполем", который перед этим встретится с "Ворсклой".

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