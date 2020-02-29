Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Колос" первым в Украине выиграл дважды подряд в 2020 году и рвется в первую шестерку Премьер-лиги

29 февраля, 19:26

Клуб из Ковалевки не позволил "Карпатам" покинуть последнее место в чемпионате Украины

"Колос" из Ковалевки обыграл львовские "Карпаты" в матче 20-го тура чемпионата Украины благодаря голам Ильина и Петрова. Гости ответили точным ударом Козака, но этого оказалось недостаточно, чтобы зацепиться за очки.

"Колос" – "Карпаты" – 2:1
Голы: Ильин (11), Петров (42), Козак (78)

"Колос": Волынец, Гавриш, Емец, Ефремов, Смирный, Богданов (Задоя, 80), Морозко (Вильхельмссон, 68), Ориховский, Ильин, Петров, Бондаренко (Кожушко, 80).

"Карпаты": Кудрик, Слива (Козак, 46), Халль, Гиоргадзе, Мартинс, Притула, Клец, Пасич, Назарина, Лях, Бойчук (Кириленко, 74).

Реклама

Предупреждения: Емец (25), Бойчук (43), Гиоргадзе (47), Пасич (65), Притула (77), Смирный (84), Назарина (90).

В тренде
"Лион" поставил Роналду и "Ювентус" на колени: обзор матча Лиги чемпионов

"Колос" лидирует в борьбе за последнюю путевку в первую шестерку, на которую также претендуют "Мариуполь" и "Днепр-1". За два тура до окончания первого этапа чемпионата Украины "Колос" опережает соперников на четыре балла, но впереди у них матчи против "Динамо" и "Шахтера".

"Днепр-1", обыгравший накануне "Динамо" благодаря хет-трику Супряги, проведет матч против "Шахтера" и затем встретится с "Мариуполем", который перед этим встретится с "Ворсклой".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
19
17
2
0
51
9
42
53
Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
20
12
3
5
39
16
23
39
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
20
11
3
6
33
14
19
36
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
5
АлександрияАлександрияАле
20
10
4
6
25
20
5
34
Забитые 25
Пропущеные 20
Разница 5
Результаты последних матчей: Н П В В П
6
КолосКолосКол
20
8
2
10
22
33
-11
26
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: В В П В П
7
МариупольМариупольМар
20
5
7
8
18
32
-14
22
Забитые 18
Пропущеные 32
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
6
4
10
22
30
-8
22
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
4
11
16
33
-17
19
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: Н В В Н П
10
ОлимпикОлимпикОли
19
5
3
11
16
33
-17
18
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
20
2
6
12
17
36
-19
12
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н П П П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Карпаты Львов Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в ХарьковеЧУ по футболу
"Шахтер" – "Десна": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Днепр-1" – "Динамо": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Мы не смогли достаточно давить на "Шахтер": тренер "Бенфики" разочарован игрой после счета 3:1Футбол
"Динамо" – "Ворскла": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...