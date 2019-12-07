"Колос" поиздевался над "Днепром" и рвется в первую шестерку

Днепр 1 - Колос / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

"Колос" в 17-м туре Украинкой премьер-лиги обыграл "Днепр-1" со счетом 4:0.

Читайте также: "Сохраню твои слова в сердце навсегда" – лидер "Шахтера" эмоционально отреагировал на высказывание Шевы

На 14-й минуте Арни Вильхьяльмссон открыл счет с пенальти. На 39-й минуте хавбек "Днепра-1" Коркишко получил вторую желтую и покинул поле. Во втором тайме, на 52-й минуте, Вильяхьяльмссон сделал дубль. Уже спустя пять минут Ильин сделал счет крупным. Добил команду Михайличенко Смирный на 78-й минуте.

Реклама

Таким образом, "Колос" поднялся в первую шестерку, но у его конкурента "Мариуполя" матч в запасе. "Днепр-1" опустился на 9-е место.

"Колос" – "Днепр-1" – 4:0

Голы: 1:0 – 14, пенальти Вильхьяльмссон, 2:0 – 52 Вильхьяльмссон, 3:0 – 57 Ильин, 4:0 – 78 Смирный.

"Колос" – Волынец, Парамонов, Сахневич, Максименко, Мигунов, Ориховский, Милько, Смирный (Нехтий, 85), Ильин, Вильхьяльмссон (Морозко, 79), Лысенко (Бондаренко, 83).

"Днепр-1" – Юрчук, Шаповал, Гуйе, Лопыренок, Логинов, Коркишко, Кравченко (Чичиков, 64), Вакулко, Когут, Булеца (Назаренко, 69), Кулиш (Супряга, 63).

Предупреждения: Коркишко (18), Волынец (49), Милько (60), Смирный (66), Шаповал (74), Вакулко (89).

Удаление: Коркишко (40).

Ранее мы рассказывали, что своими мыслями о поединке "Шахтер" – "Аталанта" поделился Виктор Грачев. "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года", – заявил эксперт.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Италии (2:1)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама