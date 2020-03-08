"Колос" – "Шахтер": где и когда смотреть матч 22-го тура чемпионата Украины

Список трансляций поединка лидеров первенства против претендента на попадание в ТОП-6

Сегодня в заключительном матче первого этапа чемпионата Украины перед разделением на шестерки "Шахтер" на столичной "Оболонь-Арене" играет с "Колосом". Начало поединка – в 17:00. Смотреть "Колос" – "Шахтер" онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Турнирное положение перед матчем "Колос" – "Шахтер". Перед заключительным поединком первого этапа чемпионата "Шахтер" уверенно лидирует, опережая на 11 очков "Динамо" и имея одну игру в запасе. "Колосу" для гарантированного попадания в ТОП-6 нужно обыграть на "Оболонь-Арене" "горняков". Хотя сохранить прописку в ведущей шестерке команда из Ковалевки может даже в случае поражения от дончан, если в параллельном поединке "Мариуполь" проиграет в гостях "Днепру-1".

Предыдущие матчи "Колоса" и "Шахтера". До сегодняшнего дня на официальном уровне команды встречались лишь однажды. В октябре "Шахтер" разгромил "Колос" в Харькове со счетом 6:0. В первом тайме были забиты 5 мячей (отличились Мораес, Коноплянка, Додо и дважды Тайсон), а на исходе часа игры Мораес, начавший разгром, поставил в нем "точку".

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Где смотреть матч "Колос" – "Шахтер"

Воскресенье, канал "Футбол 1", 17:00 live

Воскресенье, сайт Oll.tv (в подписке), 17:00 live

(в подписке), 17:00 live Понедельник, канал "Футбол 2", 04:00 повтор

Понедельник, канал "Футбол 1", 08:10 повтор

Понедельник, канал "Футбол 2", 14:10 повтор

Вторник, канал "Футбол 2", 15:45 повтор

Вторник, канал "Футбол 1", 18:55 повтор

Ожидания от матча "Колос" – "Шахтер" 8 марта. Аналитики называют "Шахтер" большим фаворитом матча на "Оболонь-Арене". На победу "горняков" букмекерами установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.60, на победу "Колоса" – 8.70. Иными словами, вероятность выигрыша поединка дончанами оценивается в 72 процента, ничейного исхода – в 17 процентов, а выигрыша команды из села Ковалевка – в 11 процентов.

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Что касается наиболее вероятного счета матча "Колос" – "Шахтер", то таковым эксперты называют победу дончан 2:0. Коэффициент на такой исход противостояния равен 6.80.

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