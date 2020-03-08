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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Колос" – "Шахтер": где и когда смотреть матч 22-го тура чемпионата Украины

8 марта, 13:00

Юрков Богдан

Список трансляций поединка лидеров первенства против претендента на попадание в ТОП-6

Сегодня в заключительном матче первого этапа чемпионата Украины перед разделением на шестерки "Шахтер" на столичной "Оболонь-Арене" играет с "Колосом". Начало поединка – в 17:00. Смотреть "Колос" – "Шахтер" онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Турнирное положение перед матчем "Колос" – "Шахтер". Перед заключительным поединком первого этапа чемпионата "Шахтер" уверенно лидирует, опережая на 11 очков "Динамо" и имея одну игру в запасе. "Колосу" для гарантированного попадания в ТОП-6 нужно обыграть на "Оболонь-Арене" "горняков". Хотя сохранить прописку в ведущей шестерке команда из Ковалевки может даже в случае поражения от дончан, если в параллельном поединке "Мариуполь" проиграет в гостях "Днепру-1".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
21
18
2
1
55
11
44
56
Забитые 55
Пропущеные 11
Разница 44
Результаты последних матчей: В П В В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
22
11
4
7
30
23
7
37
Забитые 30
Пропущеные 23
Разница 7
Результаты последних матчей: П В Н П В
6
КолосКолосКол
21
8
2
11
22
35
-13
26
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П В В П В
7
МариупольМариупольМар
21
6
7
8
21
32
-11
25
Забитые 21
Пропущеные 32
Разница -11
Результаты последних матчей: В П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
6
4
11
23
34
-11
22
Забитые 23
Пропущеные 34
Разница -11
Результаты последних матчей: П В Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
21
5
4
12
16
35
-19
19
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н В В Н
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
21
2
6
13
17
40
-23
12
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: П П Н П П

Предыдущие матчи "Колоса" и "Шахтера". До сегодняшнего дня на официальном уровне команды встречались лишь однажды. В октябре "Шахтер" разгромил "Колос" в Харькове со счетом 6:0. В первом тайме были забиты 5 мячей (отличились Мораес, Коноплянка, Додо и дважды Тайсон), а на исходе часа игры Мораес, начавший разгром, поставил в нем "точку".

Смотрите, как "Шахтер" громил "Колос" осенью

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Где смотреть матч "Колос" – "Шахтер"

  • Воскресенье, канал "Футбол 1", 17:00 live
  • Воскресенье, сайт Oll.tv (в подписке), 17:00 live
  • Понедельник, канал "Футбол 2", 04:00 повтор
  • Понедельник, канал "Футбол 1", 08:10 повтор
  • Понедельник, канал "Футбол 2", 14:10 повтор
  • Вторник, канал "Футбол 2", 15:45 повтор
  • Вторник, канал "Футбол 1", 18:55 повтор

Ожидания от матча "Колос" – "Шахтер" 8 марта. Аналитики называют "Шахтер" большим фаворитом матча на "Оболонь-Арене". На победу "горняков" букмекерами установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.60, на победу "Колоса" – 8.70. Иными словами, вероятность выигрыша поединка дончанами оценивается в 72 процента, ничейного исхода – в 17 процентов, а выигрыша команды из села Ковалевка – в 11 процентов.

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Что касается наиболее вероятного счета матча "Колос" – "Шахтер", то таковым эксперты называют победу дончан 2:0. Коэффициент на такой исход противостояния равен 6.80.

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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