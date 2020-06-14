"Колос" – "Шахтер": когда и где смотреть матч чемпионата Украины по футболу

Полный список трансляций воскресного поединка украинской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

В воскресенье, 14 июня, на НСК "Олимпийский" состоится матч 26-го тура чемпионата Украины. Играют первый сельский клуб в истории Премьер-лиги "Колос" (Ковалевка) и безоговорочный лидер первенства донецкий "Шахтер". Начало в 17:00. Смотреть онлайн "Колос" – "Шахтер" можно в трансляции на нашем сайте. Также игру покажут на ТВ и в интернете.

Напомним, что после выхода из карантина "Шахтер" выиграл оба своих матча. "Горняки" со счетом 3:1 одолели "Динамо", а затем были и сильнее "Десны", обыграв ее 3:2.

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В свою очередь "Колос" после возобновления Премьер-лиги дома уступил 0:2 "Десне", после чего проиграл на выезде "Заре" 0:1.

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Кто покажет матч "Колос" – "Шахтер" 14 июня. Поединок шестой и первой команд чемпионата в прямом эфире начиная с 17:00 покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv. При этом повтор поединка будет доступен в день игры в 23:20 на канале "Футбол 2", а также в понедельник в 11:40 на канале "Футбол 1".

Стартовые составы "Шахтера" и "Колоса"

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Прогноз на матч "Колос" – "Шахтер" 14 июня. "Горняки" – большие фавориты матча. Коэффициент на победу "Шахтера" равен 1.30, тогда как ставку на победу "Колоса" можно сделать с котировкой 9.60, на ничью – 5.40. Таким образом, вероятность результата матча следующая: победа "Колоса" – 10 процентов, ничья – 17 процентов, победа "Шахтера" – 73 процента.

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Напомним, чтобы досрочно стать чемпионом Украины, "Шахтеру" осталось выиграть два матча – сегодня у "Колоса" и 20 июня у "Александрии".

Смотрите, как перед карантином "Шахтер" обыграл "Колос" 4:3

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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