"Колос" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча 22-го тура чемпионата Украины

В воскресенье, 8 марта, на "Оболонь-Арене" в Киеве проходит матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу. "Колос" принимает чемпиона и лидера нынешнего первенства "Шахтер". Начало поединка – в 17:00.

АНОНС МАТЧА "КОЛОС" – "ШАХТЕР"

Перед заключительным матчем первого этапа Премьер-лиги "Колос" занимает шестое место в турнирной таблице, но чтобы гарантировано остаться в ТОП-6 на вторую стадию первенства, команде Руслана Костышина нужно ни много ни мало – обыграть сегодня "Шахтер". Хотя сохранить прописку в ТОП-6 "Колос" может даже в случае поражения, если в параллельном поединке "Мариуполь" проиграет в гостях "Днепру-1".

Шанс "Колоса" может быть в том, что "Шахтер", без пяти минут чемпион-2020, сегодня может немного поберечь силы на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга", который состоится в Германии 12 марта.

Смотрите, как "Шахтер" разгромил в предыдущем туре "Днепр-1" (4:1)

Смотрите, как "Колос" проиграл в предыдущем туре "Динамо" (0:2)

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Сравнение "Колоса" и "Шахтера" от Transfermarkt. Эксперты авторитетного футбольно-финансового портала оценивают трансферную стоимость "Шахтера" в 150,6 млн евро. Что в 19 раз превышает стоимость кадровой обоймы сегодняшнего соперника "горняков" – "Колоса".

Тренировка "Шахтера" перед "Колосом"

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Прогноз на матч "Колос" – "Шахтер" 8 марта. Аналитики называют "Шахтер" большим фаворитом матча на "Оболонь-Арене". На победу "горняков" букмекерами установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.60, на победу "Колоса" – 8.70. Иными словами, вероятность выигрыша поединка дончанами оценивается в 72 процента, ничейного исхода – в 17 процентов, а выигрыша команды из села Ковалевка – в 11 процентов.

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Что касается наиболее вероятного счета матча "Колос" – "Шахтер", то таковым эксперты называют победу дончан 2:0. Коэффициент на такой исход противостояния равен 6.80.

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Колос" осенью (6:0)

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